Nieuwe Alpina D3S is de ultieme superdiesel

De nieuwe Alpina D3S is een niche in een niche, maar wel een hele fijne.

Volgens sommigen is het de ideale combinatie: een relatief compacte D-segment auto met een bovengemiddeld potente zescilinder diesel onder de kap. Alpina heeft links en rechts al een paar rappe diesels gemaakt, zoals de D10 en de D3 (E90). We zijn nu aanbeland bij de D3 S van de zogenaamde G20 en G21-generatie.

Alpina D3 S

In veel gevallen heb je met zo’n motor meer dan voldoende vermogen en belachelijk veel koppel. Tel daarbij op dat de motoren relatief zuinig zijn, zeker gezien hun prestatiepotentieel. In het geval van de nieuwe Alpina D3S is dat niet anders.

B57D30T0

De motor van de nieuwe Alpina D3S is gebaseerd op de B57 zes-in-lijn van BMW. Eigenlijk, om specifieker te zijn, gaat het om een variatie op de B57D30T0-motor. In de BMW M340d levert deze motor 340 pk (bij 4.400 toeren) en 700 Nm (bij 1.750 toeren). De heren uit Buchloe doen iets beter hun best met de koeling, zowel de intercoolers, oliekoeler en dergelijke zijn aangepast.

Dat zorgt voor twee voordelen. Ten eerste heb je meer vermogen, ten tweede kun je er vaker gebruik van maken. De motor blijft langer opereren onder ideale temperatuur-omstandigheden en kan langer het maximale vermogen leveren. Hoeveel vermogen en trekkracht heeft de nieuwe Alpina D3S? Houdt u vast: 350 pk en 750 Nm!

Hybride

Voor het eerst is de nieuwe Alpina D3S nu ook voorzien van 48V-generator, waarmee het een milde hybride diesel is. Uiteraard is de motor gekoppeld aan een achttraps automaat van ZF, die voor de gelegenheid is aangepast om het hogere koppel aan te kunnen. Ook moet de bak grote afstanden kunnen afleggen op hoge snelheid. Over snelheid gesproken, de Alpina D3S sedan haalt 273 km/u, de Alpina D3S Touring doet 270 km/u.

0-100 km/u sprint

Als het gaat om de 0-100 km/u sprint schelen de M340d en de D3 S niets met elkaar. De sedan doet er 4,6 seconden over, de Touring heeft er 4,8 seconden voor nodig. De Alpina is nu helaas enkel leverbaar als ‘Allrad’. Bij de vorige generatie kon je op speciale bestelling enkel achterwielaandrijving krijgen, zoals het eigenlijk heurt.

Sperdifferentieel

Wel is de achteras nu voorzien van een sperdifferentieel en heeft Alpina het onderstel aangepakt. Zo is er een ‘Alpina Adaptive Sports Suspension’ en beschikt de auto over Eibach-veren. De voorwielen hebben een klein beetje negatief camber. Dankzij de gesmede 20″ velgen is het onafgeveerde gewicht 14 kilogram lager.

Keramische schijven

Om de boel weer op tijd tot stilstand te krijgen, is de D3 S standaard voorzien van de remmen van de 600 pk sterke Alpina B5 Bi-Turbo. Keramsiche schijven zijn optioneel verkrijgbaar. Naast de kenmerkende 20-spaaks velgen is de D3S voorzien van kenmerkende Alpina-details als een diepe voorspoiler, twee dubbele uitlaten, een subtiel achterspoilertje op de sedan en natuurlijk de onvermijdelijke (doch optionele) Dekoset. Precies zoals bij de benzinegestookte B3 Bi-Turbo.

Prijzen en verbruik

Dan nog twee huishoudelijke mededelingen in de vorm van de prijzen en het verbruik. De nieuwe Alpina D3S wordt aan het einde van dit jaar leverbaar. Nu bestellen is in november 2020 rijden. De D3S sedan is er vanaf 70.500 euro, de D3S Touring kost 71.900 euro. Let wel, dit zijn de Duitse prijzen, in Nederland komt er nog een tikkeltje BPM overheen. We zeggen een tikkeltje, wat met een gemiddeld verbruik van 1 op 15,8 is de Alpina D3 S behoorlijk zuinig.