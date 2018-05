Officieel: BMW M5 Competition met 625 pk

Het wachten is voorbij.

Lieve mensen, hoeveel vermogen is teveel vermogen? De nieuwe BMW M5 (rijtest) kwam met zijn 600 pk sterke 4,4-liter V8 absoluut niets tekort, maar het feit dat dit slechts de basisversie was en er nog veel extremere varianten zouden volgen, gaf te vrezen voor de toekomst. Aan het begin van dit jaar konden we al melden dat BMW de M5 Competition zou voorzien van 625 pk. Dit werd recentelijk nog bevestigd nadat de hele meuk door één of andere slapende stagiaire op internet terechtkwam. Vandaag trekt BMW zelf de doeken van de wagen, en wat blijkt…

Jawel, de BMW M5 Competition heeft, zoals verwacht, precies 625 pk. Ruim voldoende voor een powersedan waarvan het gewicht zich aan de positieve zijde van 2.000 kg bevindt. Het is overigens niet zo dat dit gewicht ook maar een moment voor nadelen zorgt. Goed, in de praktijk moet blijken of het een behendige machine is, maar gekeken naar de acceleratietijden, beperkt zijn zwaarte de prestaties allerminst. De M5 Competition schiet in 3,3 seconden naar de 100 km/u. In een sprint naar de 200 km/u is hij nog indrukwekkender. Hiervoor heeft de M5 Competition slechts 10,8 seconden nodig. Dat is 0,3 seconden sneller dan een reguliere M5! Dit alles is te danken aan de 4,4-liter TwinPower Turbo V8 die 25 extra pk’s aan boord heeft en liefst 750 Nm koppel kan inzetten.

Daarbij is de reactietijd van de motor aanzienlijk verbeterd. De M5 Competition schakelt middels een achttraps Steptronic. Uiteraard heeft ook de krachtigere M5 het M xDrive vierwielaandrijvingsysteem met het actieve M differentieel op de achteras. Hierdoor heeft de wagen als het ware achterwielaandrijving, ondanks dat het eigenlijk een vierwielaangedreven bolide is. Tenslotte krijgt de wagen een M Sport uitlaat met M Sound Control, zodat hij een lekker, maar vooral luid deuntje kan zingen.

De M5 Competition heeft overigens een onderstel dat met 7 millimeter is verlaagd. Daarnaast heeft ‘ie speciale demperhydraulica, stuggere veren en aangepaste spoor- en stabilisatorstangen. Niet onbelangrijk is het feit dat de wielen meer camber krijgen.

Afgezien van de technische wijzigingen, geniet de M5 Competition nog een aantal esthetische aanpassingen. De wagen krijgt exclusieve 20″ velgen, evenals in de kleur BMW Individual Shadow Line afgewerkte details. Onder andere de grille, achterspoiler en spiegels worden hierin gehuld. Daarbij herkennen we op de achterzijde de aanduiding ‘Competition’ terug. Binnenin moeten een aantal strepen, en een M Competition afbeelding in het instrumentenpaneel, je eraan herinneren dat je bijna 10.000 euro extra hebt afgerekend.

Hoewel we nog geen exacte prijs hebben, weten we dat het Competition Pack voor de BMW M5 vanaf juli te bestellen is en 9.151 euro kost. Je koopt een normale M5 voor 161.500 euro.