Hamburg neemt eerste stappen in uitbannen van diesel

Raus.

Eerder dit jaar werd bekend dat Hamburg de eerste grote Duitse stad zal zijn dat in 2018 nog maatregelen gaat treffen tegen vieze diesels. Deze week worden de eerste zichtbare stappen ondernomen, want de gemeente is begonnen met het alert maken van een ban op vervuilende dieselauto’s.

De gemeente heeft 100 borden geplaatst met de aankondiging dat dieselauto’s niet welkom zijn in twee grote straten van de stad. Ook zijn borden geplaatst met omleidingen voor automobilisten die de straten straks niet meer in mogen rijden. Het is het begin van een offensief dat straks ook in de rest van Hamburg en andere Duitse steden merkbaar zal worden.

Duitse steden hebben momenteel met veel druk vanuit de overheid te maken. De steden kennen veel vervuiling en moeten er alles aan doen om de emissies terug te dringen. Hoe Hamburg de dieselban concreet gaat aanpakken is aan de rechter. Die moet nog bepalen of enkel diesels met een Euro 5 motor of ook diesels met een Euro 6 motor onder de maatregel vallen. De laatste categorie zijn veruit de meeste diesels.

Eind deze week komt de rechter met een statement. Dan zal de nieuwe maatregel ook van kracht gaan. Wie zich toch met een vervuilende diesel in ‘het verboden gebied’ begeeft hoeft geen boete te verwachten. In eerste instantie wil Hamburg alertheid creëren onder inwoners en bezoekers van de stad. Pas na verloop van tijd zal er een boetesysteem komen voor overtredingen. (via Reuters)