Kijk, eindelijk weer een sportieve Opel!

Het werd tijd.

Opel Special Vehicles – ja, dat bestaat – zal fans van het merk dit weekend trakteren op een nieuw sportief model. Op het jaarlijkse Opel-Treffen in Oschersleben zal het de zogenaamde Zafira Life O-Team tentoonstellen. Het merk heeft alles geprobeerd een van zijn minst spannende auto’s alsnog om te toveren in een aantrekkelijke slee. En dat is gelukt.

Het Duitse merk probeert dit in eerste instantie door de nieuwe Zafira te veranderen in een auto die bij menig bezoeker tot de verbeelding spreekt. Althans, als het ze opvalt. De Zafira O-Team is namelijk geïnspireerd door de GMC Vandura van de bekende televisieserie A-Team. Het is redelijk ironisch dat Opel uitgerekend voor deze auto heeft gekozen, aangezien het inmiddels onderdeel uitmaakt van PSA in plaats van General Motors.

Wellicht is dat dan ook de reden dat Opel Special Vehicles de kleurstelling van de bekende bestelbus heeft omgegooid. In plaats van rood met zwart is hij nu neon-geel, wit en wat lijkt op donkerblauw. Enkel de gebogen streep over de zijkant komt overeen met het origineel.

Naast het veranderen van de kleurstelling heeft Opel de Zafira 20″ BBS-velgen gegeven, de koets aanzienlijk verlaagd en nieuwe remschijven toegevoegd. Binnenin de auto vinden we voorin de stoelen uit de Opel Insignia GSi, achterin zijn er vier Captain’s Chairs. Overigens hoor je ook het geluid van een ronkende V8, maar juich niet te vroeg – dit is nagebootst.

In het vooronder van de Zafira ligt namelijk een doodnormale tweeliter diesel met 177 pk en 400 Nm. Het vermogen wordt naar de voorwielen gestuurd via een achttrapsautomaat.