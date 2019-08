BMW slijpt de sterkste 2 Serie Actie Tourer even bij

Maar liefst 224 pk en 385 Nm in een compacte MPV zijn niet mis.

Je zou het niet zeggen, maar de BMW 2 Serie Active Toureg (F45) is er al sinds 2014. Jazeker, de relatief compacte MPV is al weer 5 jaar oud. In 2018 werd de kekke MPV voorzien van een facelift, de zogenaamde ‘Life Cycle Impulse’.

Diverse BMW bazen zijn een beetje onduidelijk over de toekomst van de BMW 2 Serie. Aanvankelijk zouden de 2 Serie Active Tourer en 2 Serie Gran Tourer beiden het veld moeten ruimen, nu blijkt dat de Active Tourer wél mag blijven in de vorm van een heuse opvolger. Je zou dus kunnen denken dat BMW klaar is verder met de huidige 2 Serie Active Tourer, maar niets is minder waar. BMW heeft namelijk zijn krachtigste 2 Serie Active Tourer onder handen genomen.

BMW heeft kans gezien om het accupakket van de 225xe te verbeteren. De 225xe is een plug-in hybride met een 1.5 driecilinder benzinemotor die de voorwielen aandrijft en een elektromotor die de achterwielen van kracht voorzien. Een zelfde layout als Volvo bijvoorbeeld toepast met de XC90 T8 modellen.

Dankzij de verbeteringen van de accutechnologie is de actieradius op enkel en alleen de elektrische motor een stuk groter. Het is nu mogelijk om zo’n 55 tot 57 kilometer op de accu te rijden. Ook het verbruik is verder gedaald. Het gemiddelde verbruik is volgens de NEDC norm namelijk 1,9 liter op 100 kilometer. Eh, NEDC? Jazeker, vanwege ‘vergelijkingsdoeleinden’ zijn de specificaties omgerekend naar NEDC-waarden. Voor de vergelijking: de ‘oude’ 225xe verbruikte 2,1 liter per 100 km en stopte daarbij 49 gram CO2 uit. Met de uitgaande 225xe kon je 40 km op een tank rijden.

Die 57 kilometer actieradius en 42 gram CO2 per kilometer ga je in principe dus nooít halen. Gelukkig kun je op de laatste afbeelding de cijfers in zowel NEDC als WLTP vergelijken. Overigens gelden deze cijfers enkel en alleen voor de basis uitvoering van de BMW 225xe. Kies je een variant met grotere wielen (zoals de M Sport), dan stijgt het verbruik, de CO2 uitstoot en dus ook de BPM.