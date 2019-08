Dit Aventador interieur kost slechts 36.000 euro

Daar koop je tegenwoordig ook een Polo GTI voor.

Wie weleens in een oude Lamborghini heet gezeten kan niet ontkennen dat de overname door Audi een zegen is geweest. We doelen daarmee in dit geval met name op het interieur. Hoe gaaf een Countach of Diablo ook was, het interieur was voor verbetering vatbaar.

Dat is nog echt een understatement. Want er was een hele hoop mis met de Lamborghini interieurs. Natuurlijk was het geld ook op: dat hadden ze al uitgegeven aan een bizar vormgegeven koetswerk en enorm krachtige V12. De rest is bijzaak. De eerste Lamborghini die profiteerde van de samenwerking was de Diablo, alhoewel bij de Murcielago en Gallardo het duidelijk zichtbaar was.

Ook in de Aventador is duidelijk dat ze bij Lamborghini ‘interieur-bouw-les’ van Audi hebben gekregen. Alles zit veel degelijker in elkaar. Daarmee gaat er een gedeelte van de charme verloren volgens sommigen. Tjsa, sommigen restaurants serveren haren in de soep, dat kan zijn charme hebben, maar zonder is toch echt veel lekkerder. Een strak interieur in een dure supercar kan absoluut geen kwaad.

Maar het kan dus nog veel hoogwaardiger. Dat vond de Duitse firma Neidfaktor. Dit bedrijf heeft al ervaring met producten van de Volkswagen Group, waaronder een Lamborghini Huracan en Audi R8. Nu is het de beurt aan de Aventador.

Het interieur is een combinatie van oranje leder, zwart alcantara en witte stiksels. Normaal gesproken zal dat er zeer bont uit zien, maar de auto kan het uitstekend hebben. Sterker nog, het ziet er zeer fraai uit, eigenlijk. Neidfaktor doet niet even snel de stoelen voorzien van een nieuw hoesje, maar bekleed het complete interieur. Ook het stuurwiel, het dashboard en zelfs de overkapping van de klokkenwinkel is meegenomen.

Kortom, als je een Aventador gaat kopen, is een interieurtje van Neidfaktor dus zeker de moeite waard. Dan vraag je je als kersverse Aventador-eigenaar af wat zo’n geintje gaat kosten. Welnu: een hoop. Dit interieur kost tussen de 34.000 en 36.000 euro. Niets aan een Lamborghini Aventador is goedkoop.