BMW start Nederlandse terugroepactie voor M5 en M8

De kabelboom kan beschadigd raken, kortsluiting veroorzaken en de versnellingsbak in de war brengen.

Iedere nieuwe auto zit vol met kabels. Voor de verlichting, de ruitenwissers, de radio… Maar ook voor belangrijkere zaken, zoals de versnellingsbak en het gaspedaal. Het is dan ook van belang dat de kabels goed worden ingepakt en veilig weg worden gestopt in de auto. Kennelijk is BMW hierin gefaald bij de nieuwe M5 en M8. Eigenaren hiervan krijgen namelijk een brief op de mat, waarin staat dat deze auto’s teruggeroepen worden.

Volgens het terugroepregister van de RDW gaat het om een kabelboom die tegen de versnellingsbak is bevestigd en door een verkeerde ligging kan beschadigen. Mogelijk veroorzaakt dit kortsluiting. Dit zorgt ervoor dat de versnellingsbak tijdens het autorijden terugschakelt naar vrij, bij het opnieuw opstarten zal deze in de parkeerstand blijven staan. En kan je spiksplinternieuwe BMW geen kant op.

Gelukkig had Wouter nergens last van bij zijn rijtest van de M5 en de M8. Anders had hij volgens de RDW een verkeersongeval kunnen veroorzaken, mogelijk met letselschade.

Omschrijving defect: Een kabelboom welke tegen de automatische transmissie is bevestigd kan door een verkeerde ligging beschadigen en mogelijk kortsluiting veroorzaken. Hierdoor zal de automatische transmissie onder het rijden terugschakelen naar N (neutraal).

Materiële gevolgen: Door de kortsluiting zal de automatische transmissie onder het rijden terugschakelen naar N (neutraal). Vervolgens bij het opnieuw opstarten zal de transmissie in de P(parking) stand blijven staan waardoor het voertuig niet meer kan worden verplaatst.

Mogelijk gevaar: Een (verkeers)ongeval met letselschade.

Beschrijving van het herstel: De kabelboom verleggen en robuuster mantelen.

Overigens is er in de Verenigde Staten ook een BMW-terugroepactie gaande, volgens Carscoops wordt hierbij – naast de M5 en M8 – ook de X5 M en X6 M meegenomen. Het lijkt hier om hetzelfde versnellingsbak probleem te gaan, waarom de SUV’s in Nederland niet worden teruggeroepen is niet bekend. In Amerika mogen dealers de auto’s ook niet meer verkopen, het is niet bekend of dit ook voor Nederland geldt.

Het is niet de eerste keer dat BMW Nederlandse auto’s moet terugroepen. Zo moesten er vorig jaar bijna 6800 dieselauto’s terug naar de fabriek, toen bleek dat een storing in de EGR-module kon leiden tot brand.

Fotocredit: M5 F90, Wolfssjrd via Autojunk.nl.