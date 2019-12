Nieuwe Volkswagen Caddy voor het eerst in beeld

De compacte bedrijfswagen van Volkswagen zal binnenkort in het nieuw worden gestoken.

De Duitse autofabrikant heeft het gamma van personenwagens goed opgefrist met onder andere een nieuwe Touareg in 2018 en, wat recenter, de introductie van de nieuwe Golf 8. Dit betekent niet dat er aan de kant van Volkswagen Bedrijfswagens niets gaande is. Ook hier gaan er dingen gebeuren, met binnenkort een gloednieuwe generatie Caddy.

Compleet nieuw uiterlijk

Over deze populaire kleine bestelbus laat het merk nog weinig los. Wel krijgen we een glimp van het uiterlijk te zien met deze vrijgegeven schetsen. Volkswagen Bedrijfswagens spreekt over een geheel nieuw design voor de Caddy. De bestelauto krijgt onder meer een geheel nieuwe voorkant dat meer in lijn komt te liggen met de looks van de huidige personenauto’s van het merk.

Daarnaast laat het merk weten dat de Caddy verticale LED-achterlichten gaat krijgen. Verticale achterlichten kennen we al een beetje van de Up!, maar zijn voor de Caddy beduidend anders in vergelijking met het huidige model. Eveneens nieuw zijn grotere wielen voor de bedrijfswagen. Welke verbeteringen we voor de bedrijfswagen inrichting mogen gaan verwachten is nog niet bekend. Daar laat Volkswagen nog niets over los.

De nieuwe generatie Volkswagen Caddy verschijnt in februari 2020.