Suzuki Swift Sport neemt afscheid met lollig speciaaltje

De sportieve hatchback van Suzuki is bijna helemaal dood.

Nog een geinige, lichte hot hatch die naar de geschiedenisboeken wordt verwezen. Na de Fiesta ST, Up GTI en talloze andere volgt nu ook de Swift Sport. Maar die werd al niet meer verkocht toch?’, hoor ik je denken. In Nederland is de sportieve Swift inderdaad al even niet meer leverbaar, maar in Japan verkoopt Suzuki hem nog wel. Maar ook dit houdt binnenkort op. Om de Swift Sport knallend naar zijn einde te laten gaan, presenteert Suzuki de ZC33S Final Edition.

ZC33S verwijst naar de naam van de derde generatie van het hatchbackje. De Final Edition krijgt gelukkig niet het brave 1.2 liter driecilindertje met hybride dat we hier nu krijgen in de nieuwe Swifts. Nee, een ouderwetse en gebruikelijke 1.4 liter Boosterjet-motor zorgt nog steeds voor 140 pk en 230 Nm. Dat blijft meer dan genoeg op een bakje van 970 kilo.

Cosmetisch verandert Suzuki wel het een en ander. Zo is er een nieuwe, zwarte grille, 17-inch velgen met rode remklauwen en wat speciale stickers en badges. Aan de binnenkant heeft Suzuki nog iets geinigs gedaan. De aluminium inzetstukken op het dashboard, deurpanelen en middentunnel lijken flink verwarmd te zijn waardoor er de bekende blauw-roze-oranje gloed op het materiaal zit. Lachen toch?

De productie van de Swift Sport eindigt in februari 2025 in Japan. Een maandje later kunnen Japanners de speciale Final Edition bestellen. De laatste Swift Sport wordt tot november 2025 gebouwd. En daarna? Niks, zo lijkt het voorlopig. Dit is dus echt je laatste kans om een nieuwe Swift Sport uit de fabriek te kopen.

Goedkope laatste Suzuki Swift Sport?

Wat mag je overmaken voor een van de laatste Swift Sports? De versie met een handbak met zes versnellingen kost tenminste 2.329.800 Japanse yen. Omgerekend is dat ongeveer € 14.500,-. De automaat met evenveel versnellingen kost omgerekend ongeveer € 14.900,-. Geen geld natuurlijk voor een leuke hatchback als de Suzuki Swift Sport. Dan houd je zelfs nog geld over voor chiptuning en een wrap.