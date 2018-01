BMW X3 (F25, 2010-2017) – occasion video & aankoopadvies

Waar de eerst generatie X3 bij sommigen wat zwaar op het netvlies lag, is deze tweede generatie X3 juist misschien wat saai.

Volwassener is misschien ook wel het goede woord, de X3 oogt in ieder geval een maatje groter. Sterker nog, de X3 groeide in deze jaren rap richting de X5, de eerste generatie daarvan was maar enkele centimeters groter. Onder de motorkap vinden we alle bekende vier- en zescilinders, maar echte smaakmakers ontbreken. Hoewel, daar doen we de 35d en 35i eigenlijk mee te kort, want dat zijn fantastische blokken, ook voor in een X3.

In 2014 kreeg deze X3 een facelift, die bij BMW afgekort wordt met de letters LCI (Life Cycle Impulse). Voor diegenen die het budget hebben voor een X3 is er goed nieuws; er komen ook versies zonder vierwielaandrijving. Daarmee wordt de X3 een achterwielaandrijver, dus de mogelijkheid om wat verder te komen onder gladde omstandigheden wordt dan serieus beperkt.

Aanbod

Totaal staan er meer dan 300 X3’s op AutoTrack, waarvan circa 250 van deze generatie. De meest voordelige zijn diesels met een hoge kilometerstand of met de minder gewilde handbak. Vanaf zo’n 18 mille staan ze te koop.

Alternatieven

Audi Q5

Mercedes GLK

Volvo XC60

Aandachtspunten

Aandrijflijn

De diesels blijven het beste in conditie als ze lange afstanden rijden. Roetfilters kunnen snel vollopen als er veel korte afstanden worden gereden.

Een tweeliter diesel die niet lekker loopt, kan last hebben van een losgeschoten luchtslang naar de luchtmassameter.

Thermostaten en waterpompen houden er nog wel eens mee op, dus houdt de temperatuur van de motor in de gaten. Een motor die niet op temperatuur komt of een continu draaiende fan zijn indicatoren dat een thermostaat defect is.

Bij de viercilinder benzine kan de distributieketting oprekken (en/ of de spanner defect raken). Een huilend geluid dat mee van toon verandert met het toerental is een duidelijke indicatie. Reparatie is prijzig! Vanaf 2015 zou dit probleem vermindert moeten zijn.

Een bekende in deze rubriek: de automatische versnellingsbak. Volgens BMW hoef je er nooit wat aan te doen, volgens ZF (die de bak maakt) is het toch wel handig olie te verversen.

Elektronica

De door BMW Nederland gemonteerde alarmsystemen kenden soms storingen, dus zorg dat bij aanschaf de code van het alarm aanwezig is.

Carrosserie en interieur

Het panaromadak wil soms niet meer sluiten. Er komt dan een waarschuwing over inklem beveiliging, maar dat is vaak wel op te lossen. Door roest en vuil gaan de glijders steeds stroever en breken uiteindelijk af. BMW dealers schijnen meestal de hele dak-cassette te vervangen, maar er zijn specialisten te vinden die het dak repareren en er zijn ook YouTube tutorials te vinden voor als je in een dappere bui bent.

Onderstel

Bij de viercilinders (tot bouwmaand augustus 2013) zijn er problemen geweest met een uitvallende rembekrachtiging. De oorzaak is een uitvallende vacuümpomp van de rembekrachtiging door gebrek aan smering. Er is een recall voor geweest.

Gezien het gewicht van de X3 slijten remmen en banden wat harder.

Bekijk hier het aanbod van de BMW X3 op AutoTrack.