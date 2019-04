Op deze NASCAR-auto mag een kenteken

Of de RDW er ook zo over denkt is een tweede.

Een raceauto voor op de straat. Het is toch geniaal. Waar anders dan in de Verenigde Staten gaat deze 2003 NASCAR-auto geveild worden. Je hebt in elk geval iets unieks op de oprit staan als je het apparaat koopt.

Niemand die het ziet, maar waarschijnlijk heeft deze auto nooit echt deelgenomen aan het kampioenschap in de VS. De auto is gebouwd door Magic Customs, Inc. in Brook Park, Ohio. Aan elk detail is gedacht en het verschil met een echte racer is nauwelijks te zien. Het ding staat op een Ford NASCAR Body en heeft een dikke achtcilinder onder de kap, gekoppeld aan een handbak met vier versnellingen. De auto heeft slechts 1.600 mijl op de teller staan.

De NASCAR-auto voldoet aan de Amerikaanse regelgevingen voor de openbare weg en dus kan er een kenteken aangevraagd worden. Het is nog maar de vraag of ze er in Europa ook zo over denken. Ze zien je al aankomen bij de RDW met het monster. Het uiterlijk van de auto is geïnspireerd op de #88 UPS racer van coureur Dale Jarrett. Volgens de advertentie zijn authentieke stickers verstrekt door de NASCAR-organisatie om de auto zo echt mogelijk te maken.

Via Barrett Jackson gaat de auto geveild worden zonder reservebedrag. De NASCAR-auto is onderdeel van de Palm Beach 2019 veiling van de organisatie.