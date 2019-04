Dit is de Koenigsegg Jesko in het wild

Kennismaken met de hypercar in een natuurlijke omgeving.

Een ster van de show, zo kun je de Koenigsegg Jesko omschrijven. In Genève wist Christian von Koenigsegg met zijn nieuwste product behoorlijk de aandacht te trekken. Of de Jesko echt een mooie verschijning is laten we even in het midden. Smaak is immers persoonlijk.

Het nadeel van de Autosalon van Genève, of eigenlijk elke autobeurs, is het overweldigende effect van al die auto’s op één plek. Bovendien staat de auto op een stand, omringt door mannen in pakken en dames in kostuums. Je ziet de auto, haalt je schouders op. Mompelt iets binnensmonds en loopt door naar een volgende stand.

Ook Koenigsegg begrijpt dat de Jesko niet het best tot zijn recht komt op een show. Daarom nam de Zweedse autofabrikant de hypercar naar buiten. Weg van Genève en op naar de omgeving van Lucerne waar de volgende foto’s zijn geschoten.

Het extreme voorkomen van de Jesko slaat in als een mokerslag. Het ding oogt bijna buitenaards tussen de prachtige Zwitserse natuur. De specificaties zijn dan ook eigenlijk niet van deze wereld. Een 5.0 twin-turbo V8 die er 1.280 pk uitperst, of 1.600 pk op E85. Nee, je moet niet in deze auto stappen als je gevoelig bent voor migraïne.

Het is nog niet bekend wanneer Koenigsegg de Jesko exact gaat leveren. Maakt ook niet heel veel uit voor ons Nederlanders. Hier zijn vermogenden meer gecharmeerd van extreme Lamborghini’s en Bugatti’s. Best jammer, want een Pagani of Koenigsegg op gele platen zou toch wel heel tof zijn.