BMW X5 M Larte Design, als het een tandje dikker mag

BMW X5 M Competition te saai, dan moet je bij Larte Design aankloppen.

Gaan we het even hebben over de BMW X5 M Competition. De meest bombastische variant van de X5. Niet de lekkerste, maar dat is de mening van uw auteur. Als het nog niet bombastisch genoeg is heeft Larte Design een pakketje voor je BMW X5 M bedacht.

Nu is een X5 al moeilijk te missen, maar als dit komt voorrijden ben je helemaal het binkie. In sommige kringen dan. De tuner heeft een bodykit bedacht voor de dikke BMW. Ze zijn wel wat laat op het feestje, want deze generatie X5 M is inmiddels enkele jaren onder ons. Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen.

De motorkap moet je ook opvallen, die is voortaan van carbon. Dat kan ongespoten (naakt carbon) of gespoten. Want je belachelijk zware, grote, lompe SUV van koolstofvezel voorzien is natuurlijk heel logisch. In de wereld van tuning, spiegeltjes en kraaltjes. Er is bovendien een splitter geplaatst. De carbon motorkap loopt mooi over met de nieuwe spiegelkappen.

Aan de zijkant zitten, tromgeroffel, zij skirts. Achter een vrij agressieve bumper, met wat lampjes die aan de Formule 1 moeten denken. Een beetje mislukt is dat wel. BMW is al heel lang niet meer actief in de F1 en een X5 heeft aerodynamisch net zoveel overeenkomsten met een F1-auto als de A’DAM Toren.

Kers op je dubbelvla zijn de 22 inch gesmeden wielen. In het zwart uiteraard. Het is allemaal uiterlijk vertoon, want de 4.4 liter turbo V8 blijft ongemoeid. In principe geen probleem, want BMW laat al mooie dingen zien met de achtpitter. Ter herinnering, in de X5 M Competition levert de motor 625 pk en 750 Nm aan koppel. Echt meer heb je ook niet nodig.

Wie gecharmeerd is van deze BMW X5 M Competition kan bij Larte Design aankloppen voor een make-over. Ik sla even over.