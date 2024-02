Of is de BMW XM als Safety Car stiekem heel cool?

Goedemorgen! Deze maandagochtend beginnen we meteen met een confronterende levensvraag. Want de BMW XM als Safety Car, dat is toch wel een dingetje. Merken leveren het type auto vol trots aan een racekampioenschap. Als een Safety Car ingezet moet worden is dat vaak slecht nieuws, maar laat de auto in kwestie op z’n minst appetijtelijk zijn, toch?

Door de jaren heen hebben we allerlei voertuigen voorbij zien komen. Zoom je in op recentere jaren in de racerij, dan hebben we onder andere een Mercedes-AMG GT Black Series, een Aston Martin Vantage en een BMW M5 als Safety Car voorbij zien komen. Stoere auto’s, echter blijkt de SUV vaker in trek. In de Formule 1 komt de Aston Martin DBX geregeld aan bod, tijdens de 12 uur van Bathurst verscheen de BMW XM ten tonele.

BMW XM Safety Car

Zeg niet dat je niet gewaarschuwd ben. Al in november vorig jaar kondigde BMW aan de XM als Safety Car in te gaan zetten. Tijdens MotoGP-wedstrijden, maar ook endurance races zoals de 12 uur van Bathurst afgelopen weekend.

Alsof de inzet van een Safety Car al niet vervelend genoeg is, moet je als toeschouwer ook nog eens kijken naar een BMW XM. Maar misschien ben je wel ultiem gecharmeerd van de plug-in hybride SUV van het merk en is de XM een ware traktatie voor je ogen.

Van de huidige line-up hebben de M2 tot en met de M5 echt wel een betere wegligging dan een XM op het circuit. Zo’n lompe SUV met ook nog eens een bak batterijen aan boord is geen absolute bochtenridder. Maar BMW M heeft graag dat de XM goed verkoopt en dus moeten ze de PHEV wereldwijd onder de aandacht brengen.

Is de BMW XM de meest smakeloze Safety Car ooit? U mag het zeggen. In het lijstje Safety Cars door de jaren heen staan een aantal prachtige auto’s, daar hoort de XM wat uw auteur betreft toch niet echt tussen.