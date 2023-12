Larte BMW XM is zo fout dat het weer goed is

Het gaat om de overtuiging en de Larte BMW XM is overtuigender dan de standaarduitvoering.

De BMW XM is een bijzonder schepsel. Om 50 jaar M te vieren had BMW, na de M1, een auto waarvan er ALLEEN maar een M-versie is. In principe kunnen we dat alleen maar toejuichen. Gewoon alleen een snelle jelle-versie, geen uitvoering voor het plebs (oh, wacht die kwam er toch…) Desondanks kunnen ze het niet laten om van die ene bijzondere versie dan een nog apartere te maken. Met nog meer power: de BMW XM Label Red.

Dus als je die kiest, dan heb je het meest bijzondere dat BMW M voor je kan bouwen. De BMW XM – ook de Label Red – is een regulier productiemodel. Zolang er vraag naar is, blijft BMW ‘m bouwen. Exclusief is ‘ie dus niet. Daarvoor moet je je BMW XM Label Red naar de Duitse firma Larte Design brengen.

Larte Design BMW XM

Larte maakt namelijk heel graag bodykits. Qua stijl en lijvoering kan het je smaak wel of niet zijn, maar de kwaliteit is ongekend. Vanaf de plaatjes is het lastig inschatten of een bodykit nu perfect past of dat je nog met een boor, purschuim en ruimtelijk inzich aan de slag moet gaan.

De bodykit van Larte voor de BMW XM Label Red is alleen voor de Label Red en kan niet geleverd worden op een huis-, tuin- en keuken-BMW XM. Uiteraard is alles smaakgevoelig en is deze auto bijzonder onsubtiel. We dachten dat de BMW XM over-gestileerd was, maar deze auto bewijst het tegendeel.

De BMW XM is juist niet gek genoeg. Check die motorkap! Die is van koolstofvezel en lijkt bijna van een TVR Sagaris af te komen. Aan de voorzijde zijn er overal grilles, sleufjes, lijntjes en vouwen. Mooi is het niet, maar het is wel degelijk indrukwekkend. Zie het als de sketch ‘Majesteit’ van Hans Teeuwen. Die is bedoeld om te shockeren, niet om voor te lezen op de begrafenis van je opa.

En wat kost dan?

De meeste tuners vergeten de achterkant, maar Larte niet. Er is een vleugel en een rood-omlijnde diffusor. Is het mooi? Nee, natuurlijk niet. Is het opvallend? Jazeker! Tenslotte is er een setje 23 inch gesmede lichtmetalen velgen die er tamelijk bizar uitzien en het rood-zwarte thema voortzetten.

Je kan de bodykit op twee manieren krijgen. Een composiet van Basalt is standaard, en optioneel kun je alles in carbon krijgen. Kies je voor dat laatste, dan ben je 42.000 euro kwijt. De wielen moet je er dan nog bijbestellen. Goed nieuws: je kan de kit er zo opzetten, een slijptol is niet nodig. Nog meer goed nieuws: Larte gaat slechts 500 van deze kits produceren.