Dit is de elektrische DS-racer in het nieuwe FE-seizoen

Want ook zij racen mee in de elektrische F1.

Een heel stuk over de Formule E, dat kennen we nou wel. De ‘nieuwe versie’ van de Formule E die zich alleen richt op elektrische auto’s wordt steeds populairder. Ook is het voor veel merken een manier om zich bezig te houden met elektrisch rijden, zonder perse direct een elektrische personenauto te ontwikkelen. Eén van die merken is DS. De gloednieuwe PSA-dochter is niet een exclusief elektrisch merk, al zetten ze nu wel in op de mogelijkheden van elektrisch rijden met de DS 7 Crossback E-Tense (PHEV) en DS 3 Crossback E-Tense (BEV). Ook op de baan hebben zij een volledig elektrische auto en die is redelijk succesvol.

Het team waar DS deel van uitmaakt heet DS Techeetah. Sinds 2016 racet dit team mee in de Formule E en doet dat niet voor spek en bonen. De kampioen van de Formule E in 2018 en 2019, Jean-Éric Vergne, rijdt voor DST. Belangrijker dus dan je denkt dat DS Techeetah er ook weer helemaal klaar voor is.

En dat zijn ze. Ontmoet de DS E-Tense FE20. Een naam die weinig tot de verbeelding laat spreken. De ingenieurs willen graag laten weten dat de auto een doorontwikkeling is op niet alleen de auto, maar ook het succes van vorig jaar. Winnaars blijven winnaars en die blijven daar natuurlijk ook trots op. DS is er dus klaar voor om de strijd aan te gaan met bijvoorbeeld Jaguar en Mercedes.