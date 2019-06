Audi overweegt een extra premium Audi R8

Precies zo eentje als de puristen graag zien.

Audi is het brave jongetje van de klas. Zeker bij de snellere modellen komt dat duidelijk naar voren. Waar je met een BMW M of Mercedes AMG af en toe vre-se-lijk lekker de hooligan kan uithangen, is dat in een Audi niet mogelijk.

Ten eerste vanwege de layout. De motoren bij auto’s als de RS4, RS5 en RS6 zijn gemonteerd voor de vooras, wat de auto van zichzelf een stabiele doch onderstuurd karakter geeft. Tel daarbij op dat het ‘quattro’-vierwiel aandrijving-systeem bijzonder foolproof is om te kunnen concluderen dat een snelle Audi effectief is, niet zozeer ‘leuk’.

De Audi R8 is een verfrissende uitzondering op de regel. Ook deze is nog voorzien van vierwielaandrijving, maar de motor zit in het midden en het meeste vermogen van die motor gaat naar de achterwielen. In het geval van De R8 RWS gaan alle krachten naar alleen de achterste wielen. Zoals het hoort op zo’n auto.

Er gaan geruchten dat er op basis van de R8 RWS een ruigere variant komt. Dat bevestigt Oliver Hoffmann aan PistonHeads. Hoffmann geeft aan dat er veel mensen zijn die geïnteresseerd zijn in een straatversie van de R8 LMS, waar Audi dit weekend de 24 uur van de Nurburgring mee heeft gewonnen. Volgens Hoffmann zijn er al wat ideeën voor een productieversie.

De auto moet gaan concurreren met auto’s als de Mercedes-AMG GT R Pro en Porsche 911 GT3 RS. Net als dit weekend, overigens. De Audi Sport-baas weet tevens te melden dat het vermogen niet heel erg veel omhoog zal gaan. De V10 gaat sowieso niet voorzien worden van elektrische assistentie en/of turbo’s. De motor in circuitversie is bijna identiek aan de straatauto, grote kans dat deze licht gekieteld wordt. In de technisch gelijkwaardige Lamborghini Huracan levert de sterkste variant (de EVO) nu 640 pk.

De meeste winst wil Audi Sport echter halen met het gewicht (minder) en de rijeigenschappen. Frank Stipler is de aangewezen man om de straatuitvoering af te stellen. Geen gek idee, daar hij dat ook bij de raceauto’s heeft gedaan. In principe moet het een straatversie worden van de R8 LMS. Welke naam gebruikt gaat worden, is niet bekend.

Dan nog twee huishoudelijke mededelingen van Hoffmann. De R8 zal de enige Audi zijn waarbij achterwielaandrijving toegepast zal worden. Toekomstige Audi’s zullen geen drift-modus kennen zoals de BMW M5 en Mercedes-AMG E63 deze wél hebben. Als laatste de Audi Q8. De SQ8 TDI is net onthuld, maar Hofmfmann bevestigt dat er een RS-Q8 komt, met een 4.0 V8 Biturbo motor, goed voor meer dan 600 pk.