Maak je 8 Serie nog sportiever voordat de M8 komt

Het zijn van die onderdelen die je perse moet hebben om het mannetje (m/v) te zijn.

Een van de gaafste BMW’s van het moment is toch wel de BMW 8 Serie Gran Coupe. Net als bij de vorige generatie van de vierdeurs coupé op basis van de 5 Serie (toen nog 6 Serie Gran Coupe) is het werkelijk een plaatje om te zien.

Dat niet alleen, ten opzichte van de concurrentie (Audi A7 en Mercedes-Benz CLS) lijkt een 8 Serie Gran Coupé gevoelsmatig iets hoger in de pikorde te staan. Op dit moment is de auto gelanceerd als 840i, M850i en 840d. Voor een M8 is het nog eventjes wachten. De M8 Coupé en M8 Cabriolet zijn al wel gelanceerd, dus kunnen we met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijk zeggen dat deze dezelfde behandeling zal ondergaan.

Tot die tijd zul je het moeten doen met minder. Wel is het mogelijk om het uiterlijk al wat meer ‘M’ te maken, niet te verwarren met dat televisieprogramma waarbij het fysiek pijn doet om naar te kijken. BMW lanceert namelijk de M Performance lijn voor de 8 Serie Gran Coupe. Net als bij de 3 Serie Touring van daarnet (en eigenlijk alle M Performance onderdelen) kun je kiezen uit allerlei smakelijke upgrades en verfraaiingen voor je auto.

Qua uiterlijk kun je kiezen uit een tweetal sets gesmede lichtmetalen velgen. Mocht je de wielen willen transporteren zonder dat ze onder de auto zitten, zijn er heuse wielzakken leverbaar. Jazeker, we leven in een tijd dat wielzakken een ding zijn. Verder zien we koolstofvezel spiegelkappen en M Performance remmen met rode remklauwen. Dat laatste is erg gaaf en bijna een verplichte accessoire op je 8 Serie. In het interieur kun je de 8 Serie Gran Coupe ook de M Performance-behandeling geven, zoals een alcantara sportstuurwiel en M-vloermatten.