Dit zijn de nieuwe hoofdontwerpers van de BMW Group

Kijk, verandering, dat is goed.

De BMW Group heeft zojuist een gezellige stoelendans aangekondigd. Binnen het ontwerpteam van het Duitse autoconcern zijn een aantal veranderingen van kracht gegaan. Dit is exclusief te danken aan het dominovertrek van eerst Karim Habib bij BMW en daarna Giles Taylor bij Rolls-Royce. Inmiddels heeft de leiding competente vervangers gevonden voor de vertrokkenen, in de vorm van respectievelijk Domagoj Dukec en Jozef Kaban.

Dukec is geen onbekende van het merk. Integendeel, de in Frankfurt geboren ontwerper helpt BMW alweer sinds 2010 met het vormen van zijn modellengamma. In zijn tijd bij het bedrijf heeft hij o.a. meegeholpen aan een van de meest geestdodende BMW’s aller tijden: de 2 Serie Active Tourer. Gelukkig is dit niets meer dan een misstap in zijn portfolio, want daarnaast heeft hij ook gewerkt aan de huidige 7 Serie, de 3.0 CSL Hommage, en de Concept Vision ConnectedDrive. De Duitser mag tevens de Citroën C4 Coupe en de C5 tot zijn projecten rekenen.

Binnen de BMW Group neemt Dukec de positie in die voorheen toebehoorde aan Jozef Kaban. Dit betekent dat hij het hoofd van ontwerp wordt voor BMW. De beweging naar zijn nieuwe functie is een stap omhoog ten opzichte van zijn vorige baan. Hiervoor was Dukec namelijk verantwoordelijk voor het ontwerp van BMW’s i- een M-modellen.

Hoewel Dukec de positie van Kaban heeft ingenomen, vertrekt laatstgenoemde niet naar een andere partij. De Slowaak, die voorheen actief was bij de Volkswagen Group en daar o.a. meehielp met het tekenen van de Skoda Octavia, de Volkswagen Lupo en de Bugatti Veyron, doet een zijwaartse beweging en mag zich voortaan hoofdontwerper van Rolls-Royce noemen.

We zijn met name benieuwd wat de aanstelling van Kaban bij Rolls-Royce voor het luxe Britse automerk kan betekenen. De inmiddels 46-jarige ontwerper mag dan aan de Bugatti Veyron hebben gewerkt, in zijn portfolio vinden we grotendeels budgetauto’s van Skoda, of compacte stadsauto’s van zustermerken. Dat gezegd hebbende, onder Kaban is bij BMW wél de nieuwe 3 Serie tot stand gekomen, om maar een fraaie bolide te noemen.

Beide hoofdontwerpers hebben uiteraard geen totale vrijheid. Het stel staat namelijk nog onder de Nederlandse Adrian van Hooydonk, die nog altijd de functie van absolute designmeester bij de BMW Group bekleed.