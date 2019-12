Musk kietelt SEC met torenhoge aandelenkoers Tesla

Musk lacht de securities and Exchange Commission (SEC) keihard uit, maar maant tegelijkertijd zijn werbijen tot rust.

Voor degenen die de Bitcoin tegenwoordig een veel te saaie en stabiele investering vinden, hebben we een puike tip: kijk eens naar de aandelenkoers van Tesla. Als je naar de grafiek van de afgelopen jaren kijkt, zie je meer pieken en dalen dan wanneer je naar de horizon kijkt in de Zwitserse Alpen. Ideaal om lekker op te gokken voor snelle winsten dus. Je moet alleen wel sterk in je schoenen staan, want ieder moment kan Elon Musk wat Twitteren dat opeens als je nauwkeurig bedachte strategieën om zeep helpt.

Vorig jaar zomer ging dat zelfs zover dat Elon zich moest verantwoorden bij de SEC, de Amerikaanse beurswaakhond. Hij had toen namelijk getweet dat hij Tesla van de beurs wilde halen voor 420 Dollar per aandeel en bovendien dat hij de financiering daarvoor al rond had. Die hypothetische 420 Dollar per stukje was aanzienlijk meer dan de marktprijs van het aandeel op dat moment. Zodoende was het voor iedereen opeens interessant om right quick TSLA aandelen te kopen voor minder dan 420 Dollar, om vervolgens het verschil op te strijken. De SEC vond dit echter niet zo’n geweldige actie van Elon, ook al niet omdat zijn claim niet op waarheid berustte.

Het getal ‘420’ was misschien ook wel bedoeld als een grapje door vermaard wiet-gebruiker Musk. In ‘Murica betekent ‘420’ dat het tijd is om wiet te roken en kauwgum te kauwen als je kauwgum op is. Op dat moment hadden weinigen verwacht dat 420 Dollar per aandeel een realistisch prijsdoel was voor TSLA (anders zou het die prijs al hebben/benaderen). Maar goed, drie keer raden waar de koers nu is aanbeland. Juist ja, bij 430 Dollar. Eind oktober was dat overigens nog maar 254 Dollar.

Uiteraard kon Musk het niet laten het er even in te peperen bij zijn haters, toen de koers van zijn aandeel daadwerkelijk de grens van de 420 Dollar doorkruiste. Via zijn favoriete medium Twitter liet hij het dubbelzinnige ‘Whoa…the stock is so high lol’ optekenen.

Whoa … the stock is so high lol — Elon Musk (@elonmusk) December 23, 2019

Niks is prettiger dan gnuivend je gram halen. Er kleeft echter ook een nadeel aan de hoge (fluctuerende) aandelenprijs. In een interne brief aan werknemers drukt Musk zijn discipelen op het hart geen acht te slaan op de ontiegelijk hoge huidige marktwaarde van Tesla. Veel Tesla-werknemers hebben namelijk Tesla-aandelen dankzij hun beloningsstructuur. Het is logisch dat de beslissing om nu te cashen of nog niet door het hoofd speelt van deze werkbijen. Musk maant echter tot rust en kalmte:

My silly jokes on Twitter are just that. What really matters is our actual execution and effectiveness as a company. Ultimately, I think Tesla will be worth considerably more than it is today, but there is a constant debate as to whether that means the value should be higher now or later. This is the unfortunate consequence of being a publicly-traded company. So it goes. Heads down execution is the right thing to focus on now.

