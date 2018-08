Nederlands bedrijf zorgt voor mooiere youngtimers

En daar zijn we ze dankbaar voor.

Sommige dingen kunnen je meer dwars zitten dan andere dingen. Bij autoliefhebbers treden deze vreemde vormen van OCD ernstiger en heftiger op. Zo moet @Jaapiyo echt in toom gehouden worden als een auto te veel front-overhang heeft of een klein zijruitje achter. Het maakt de jongeman helemaal gek. Stiekem grinniken we op de redactie erom, maar we moeten onze Brabantse moppentapper toch echt gelijk geven, als je er eenmaal op let, kun je er niet meer omheen.

Fotocredit: @hdoguzel via AutoJunk

Persoonlijk heb ik zelf ook een ernstige OCD: velgen. En dan met name de velgen die er niet onder horen. Een E34 M5 moet originele M5 velgen hebben. Een upgrade naar AC Schnitzer velgen of BBS velgen uit dezelfde periode mag. Maar als er imitatie-E39 M5 velgen onder liggen, zoals bij deze, dan treed er toch wat kortsluiting op. Dat hoort niet. Dat past niet. Dat mag niet.

Het is iets wat je vaker ziet. Ook bij ‘echte’ liefhebbers. Zo zag ik op diverse BMW, Audi en Porsche meetings dat er opvallend veel auto’s niet op hun originele wielen staan. Vaak lagen er veel grotere velgen onder dan origineel. Zijn die mensen op meetings dan geen liefhebbers met OCD? Nee, dat is niet het geval.

fotocredit: @bmwfreak038 via AutoJunk

Wat blijkt, de meeste liefhebbers willen de originele wielen wel gebruiken, maar niet in alle gevallen zijn de banden nog leverbaar. Wat vroeger hele bijzondere banden waren voor extreem snelle auto’s, zijn tegenwoordig maar rare ballonbanden. Tegenwoordig hebben velgen een enorme diameter (voor de looks), maar zijn ze relatief smal (voor het verbruik). Denk aan de Renault Scénic en de ABT Skoda Kodiaq.

Voor Audi quattro eigenaren die dankzij het gebrek aan de juiste banden over moesten stappen op een ander modelletje is er goed nieuws uit Nederlandse hoek. De bandenfabrikant Vredestein komt met een nieuwe modellijn, ‘Sprint +’ genaamd. Deze serie banden zijn speciaal ontwikkeld voor snelle auto’s uit met name de jaren ’70 en ’80. De eerste band die ze hebben gemaakt is voor de Audi ur-Quattro, deze heeft namelijk de episch onhandige maat ‘215/50 R15’. Ondanks de maat en de klassieke looks zijn de banden ontwikkeld naar de laatste stand der techniek. Net als bij ons viel Vredestein het op dat veel youngtimers en klassiekers op de verkeerde wielen rijden. Door deze banden te ontwikkelen kunnen in elk geval de originele velgen er weer op. Gelukkig.