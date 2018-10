Raar, FCA is weer succesvoller dan Ford

Nee, niet in verhouding, maar gewoon qua keiharde aantallen!

Als er een concern is dat de wenkbrauwen doet fronsen, is het FCA wel. FCA, wat staat voor Fiat Chrysler Automobiles is een combinatie van zeer opmerkelijke, kleurrijke, maar niet altijd even succesvolle merken. We hebben al diverse malen een ‘in memoriam’ schrijven dit jaar over modellen (zoals de Punto en Gran Turismo) die uit productie zijn gegaan en geen opvolger hebben gekregen. Sterker nog, we waren een tijdje geleden met het maken van een lijstje ‘deze FCA auto’s kregen geen opvolger’ en kwamen tot een schrikbarend groot aantal auto’s. Dat gaan waarschijnlijk twee lijstjes worden.

Kortom, je zou aannemen dat het niet goed gaat met FCA. Dat blijkt dus niet helemaal waar te zijn. De nieuwe Alfa Romeo’s doen het helemaal niet verkeerd (met name de Stelvio) en kent een vrij succesvolle rentree in de formule 1 met Sauber. Maar de verkopen in Amerika slaan alles. FCA heeft namelijk een topmaand gedraaid, afgelopen september. Het was een zware maand voor Toyota, Honda en Ford, maar FCA heeft uitstekende zaken gedaan. Er werden namelijk 199.891 auto’s verkocht. Daarmee is FCA nét wat succesvoller dan Ford geweest, dat 2.415 exemplaren minder verkocht. Het is niet de eerste keer dit jaar dat FCA het beter doet, het is nu al de vierde maand dit jaar dat beter verkoopt dan Ford.

De reden waarom het zo goed gaat is vrij eenvoudig, volgens FCA. Met name de merken Jeep en Ram doen het uitstekend. Voor de zesde maand dit jaar zijn er meer dan 80.000 Jeeps verkocht. Van het merk Ram zijn er 56.447 auto’s verkocht, het hoogste maandcijfer wat ooit gehaald is. Dodge liet een stijging noteren van 41%. Alfa Romeo kon ook plussen: maar liefst 29% meer Alfa Romeo’s werden er de afgelopen maand verkocht.

Zou er dan toch een gedachte achter gezeten hebben? FCA wordt (zeer) vaak bekritiseerd vanwege het zeer bijzondere modellen-beleid, ook door ons. Het lijkt erop dat ze bij FCA een duidelijke keuze hebben gemaakt: als de verkopen niet bijster goed zullen zijn, waarom een model ontwikkelen? Dan kun je beter het model zo lang mogelijk faceliften (de ontwikkelingskosten zijn er toch al uit) en doorgaan met de modellen die wél verkopen.