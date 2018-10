Bollocks! Jaguar en Range Rover verliezen van te lage brug

Er zijn betere manieren om je ochtend te beginnen.

Een JLR-dealer in het Verenigd Koninkrijk zal een teleurstellend berichtje moeten sturen aan twee toekomstige Range Rover Sport (rijtest) en Jaguar F-PACE (rijtest) eigenaren. De twee auto’s waren betrokken bij een eenzijdig ongeval in Perth (in Schotland, niet Australië), waar een aantal Britse SUV’s op een transporter werd vervoerd. De schade is beperkt tot twee auto’s, een F-Pace en een gefacelifte Range Rover Sport.

Maar beide auto’s zijn onthoofd. De schade is aanzienlijk: vooral de Range Rover, die voorop de transporter stond, is volledig vernield. De oorzaak van het ongeluk is een lage brug die de bestuurder van de vrachtwagen niet goed had ingeschat. Een pijnlijke fout, die overigens vaker voorkomt in het VK. De schade van het incident in Perth wordt geschat op duizenden ponden.

Het ongeval zorgde voor een chaotische verkeerssituatie in het centrum van Perth, zo meldt The Courier. En zo kan een lullige inschattingsfout van een vrachtwagenchauffeur ervoor zorgen dat twee iemand nog heel even langer moet wachten op zijn witte F-PACE of grijze Range Rover.

Image-credit: Elaine Blair en Grant Murchie op Twitter.