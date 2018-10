De nieuwste Rolls-Royce is een peperduur ei

Rolls-Royce is ei-genwijs.

Het is tegenwoordig een gewoonte om een halve poëziebundel te krijgen wanneer Rolls-Royce een nieuw product op de markt zet. Je filtert de specificaties van de auto eruit, kijkt of hij de vijf meter zoveel van zijn voorganger overtreft en verder kom je met woorden zoals extravagant, flamboyant en peperduur een heel eind. Dit keer was die bundel echter hard nodig: ze presenteren een ei. Grappig hoe dan ineens de woorden stuk voor stuk betekenis moeten geven aan deze vreemde ‘stunt’.

Automerken die naast auto’s andere producten maken, die kennen we wel. Sterker nog, elk automerk heeft een catalogus vol met BIC-pennen die inclusief logo ineens 35 euro kosten, om een voorbeeld te noemen. Sommige merken pakken het iets merkwaardiger aan, zoals Lexus en hun superjacht, of Tesla en hun alcoholische versnapering. Voor Rolls-Royce is dit niet merkwaardig genoeg. Ze vormen een team samen met juwelenproducent Fabergé, het bedrijf wat bekend werd door de Fabergé-eieren.

De Russische eieren behoren tot de meest gewilde juwelen ter wereld. De originele 50 eieren voor de Russische koningsfamilie zijn van onschatbare waarde. Er zijn natuurlijk een hoop replica’s van de Fabergé-eieren, maar ook eieren die door de producent zelf erkend worden als officieel Fabergé-ei. Er is echter een soort waar niemand aan durft te komen: de Imperial Class. Deze eieren komen qua formaat overeen met de officiële 50 Fabergé-eieren en worden alleen in hele bijzondere gevallen erkend als echte Fabergé. Een extravagant item van onschatbare waarde maken: eitje makkie! Aldus Rolls-Royce.

Wat maakt dit ei dan Fabergé-waardig? De materiaalkeuze, bijvoorbeeld. De armen die in ei-vorm sluiten, zijn gemaakt van roze-goud en perfecte amethist. Een voetstuk van 18-karaats wit goud zorgt voor een basis voor de Spirit of Ecstacy. De gevleugelde dame, al sinds de oprichting van Rolls-Royce het motorkapembleem van de Britse auto’s, prijkt in het centrum van het ei. Ook de Spirit zelf is gemaakt van een bijzonder soort bergkristal, de puurste vorm beschikbaar. Het openklappen van het ei gebeurt mechanisch, waardoor de armen zich openen en de Spirit vrijlaten.

De exclusiviteit, materiaalkeuze en verzamelwaarde van het juweel, zorgen ervoor dat hier makkelijk de waarde van meerdere(!) Cullinans aan Fabergé-ei staat. Wat er verder met het ei gaat gebeuren, als showmodel voor Rolls-Royce bewaren of verkopen voor een rijke verzamelaar bijvoorbeeld, is niet bekend. Wel wordt het ei tijdelijk naar de Fabergé-winkel in Londen gebracht om de etalage te verdubbelen in waarde.