Kampt Nederland met mobiliteitsarmoede?

Paupers...

Een blik op autojunk doet je soms vermoeden dat het Nederlandse wagenpark, ondanks de torenhoge belastingen op auto’s, voor negentig procent bestaat uit dikke Duitsers. Maar dit is natuurlijk een typisch gevalletje selection bias, want drommen Nederlanders hebben een Kia Picanto of helemaal geen auto. Dat riep bij de NL ambtenaartjes van het Kennisinstituut voor Mobiliteitbeleid (KiM) de vraag op: hoe zit het eigenlijk met de mobiliteitsarmoede in Nederland?

Na een grondige verkennende literatuurstudie zijn de noeste arbeiders van de staat tot de conclusie gekomen dat er uit de literatuur niet of nauwelijks kan worden afgeleid of er in Nederland mobiliteitsarmoede bestaat en zo ja in welke omvang dan wel. Desondanks stelt het KiM dat er wel groepen zijn met een verhoogd risico op mobiliteitsarmoede, zoals mensen met een laag inkomen, werklozen/werkzoekenden, bewoners van landelijke gebieden, ouderen (vooral vrouwen), mensen zonder rijbewijs en Nederlanders met een migratieachtergrond.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in het kader van de notie dat er ‘toenemende ongelijkheid in de samenleving’ bestaat. De vrees is dat gebrek aan toegang tot vervoer leidt tot sociale uitsluiting. De NL ambtenaartjes willen nu graag een model opstellen voor vervolgonderzoek. Wij willen echter graag een stap verder gaan en direct de oplossing op tafel lepelen: schaf de CO2-tax af en dring de MRB terug tot een acceptabel niveau. Enfin, denk jij dat mobiliteitsarmoede in Nederland een probleem is? En zo ja, moet er dan wat aan gebeuren?