Zowaar, de 500 km/u Corbellati Missile is daar!

Belofte maakt schuld.

Je kan in Genève natuurlijk de stands van de grote jongens bekijken, maar het loont ook zeker de moeite om even van de gebaande paden af te gaan. Dan kom je terecht in het domein van tuners, coachbuilders, paradijsvogels en luchtfietsers. Op zich best spannend.

Een van de kleurrijke producten op de beurs van dit jaar is de Corbellati Missile. Of nou ja, om een of andere reden hebben ze de auto zonder kleur op de beurs gezet. Wat ons betreft een Corbellati misser. Zet dat ding er neer in diep donkerrood en je hebt tien keer zoveel bekijks.

Maar goed, we zijn al blij dat de familie Corbellati er überhaupt in geslaagd is iets te presenteren op de beurs. Daar hadden we namelijk nog niet alle vertrouwen in toen ze enige tijd bekend maakten hun (naar verluidt) 500 kilometer per uur snelle laagvlieger te presenteren in Zwitserland.

Of het project ook daadwerkelijk van de grond komt, moeten we alsnog afwachten. Een model op de Geneefse beursvloer zetten is één ding, een product daadwerkelijk op de markt brengen is nog heel iets anders. Vraag dat maar aan Vic. We hopen echter van harte dat de Corbellati’s hun missie om de Missile op de markt te brengen kunnen volbrengen. Al gaat ‘ie uiteindelijk misschien maar 300 kilometer per uur…