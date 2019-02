Bouw de magnifieke Auto Union Type C van LEGO*

Als jullie even je best doen, kan dat binnenkort wel eens gebeuren.

De Deense speelgoedfabrikant LEGO heeft een groot aantal uitgebreide bouwpakketten voor toffe auto’s als de Porsche 911 GT3 en de Bugatti Chiron, maar juist de meer obscure wagens laat het bedrijf meestal links liggen. Gelukkig staan de Denen open voor suggesties, en deze ontvangen ze dan ook maar al te graag aan het adres van LEGO IDEAS.

Op deze website kunnen fanatieke bouwers met een neus voor het lucratieve hun idee mogelijk tot bloem zien komen. Een idee dat vandaag op onze radar is gekomen, kunnen wij niet negeren. Het is namelijk een gedetailleerd 1:8 schaalmodel van de legendarische Auto Union Type C, die met zijn wonderlijke V16-motor.

Zij die niet bekend zijn met de Auto Union in kwestie, doen er goed aan zich te verdiepen in de autosportgeschiedenis van de jaren ’30. Onder Adolf Hitler moest Duitsland de wereld domineren. Der F├╝hrer bedoelde dit letterlijk als figuurlijk. De Germanen wilden ook in de autosport iedereen vernietigen. Door miljoenen op miljoenen Reichsmarken in de ontwikkeling van auto’s te pompen, lukte het Duitse autobedrijven absolute racemonsters te bouwen.

De Auto Union Type C is een van de meesterwerken die onder dit regime tot stand is gekomen. De auto is in feite niets meer dan een 800 kg wegende Silberpfeil met een krachtbron waartegen je hardop doch respectvol “U” dient te zeggen. De V16 die praktisch tegen de rug van de bestuurder rust, produceert op een goede dag een zielvernietigende 520 pk. De LEGO-replica van de machine is door ene Alexandre Rossier gemaakt. De beste man heeft ruim 50 uur aan het apparaat gewerkt en 2.300 stenen gebruikt.

Om zijn idee mogelijk in productie te laten gaan, moet hij eerst de steun van 10.000 mensen zien te winnen. Momenteel staat de teller, na 515 dagen, op 1.328 stemmen. Wil je hem een handje helpen, klik dan HIER.

Meer lezen over de Auto Union Type C? Klik dan HIER voor een uitgebreid verhaal over het enige exemplaar dat uit de handen van de Sovjet Unie werd gehouden.