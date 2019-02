Ferrari 348 Evoluto wordt een fascinerend apparaat

Bouwen die handel.

Tegenwoordig schieten er links en rechts bedrijven uit de grond die als enige doel hebben het recreëren van klassiekers. Een nieuwe speler in het wereldje, Evoluto Automobilii, bestaat nog niet zo lang, maar voor zijn eerste project wil het direct met de deur in huis vallen.

Het idee van het bedrijf is relatief simpel, maar direct en wonderbaarlijk. Evoluto Automobilii wil voor zijn ‘Mule 1’, zoals het project momenteel wordt genoemd, een Ferrari 348 bij de kladden grijpen en deze ombouwen tot een hedendaagse variant van de klassieker. Het nieuwe ontwerp van de auto doet grappig genoeg enigszins denken aan de opvolger van de 348, de F355. De gereïncarneerde 348 krijgt, zo lijkt het, bredere heupen en door zijn styling komt het apparaat op ons over als een bijgespijkerde F355.

Het nostalgische uiterlijk van de Ferrari mag dan proberen je op het verkeerde been te zetten, verschillende aspecten aan de auto laten zien dat het wel degelijk om een hedendaagse machine gaat. De diffuser, bijvoorbeeld, ziet er bijzonder ingewikkeld en gecompliceerd uit. Het gewicht is ook een indrukwekkend kenmerk van de auto. Dankzij ‘next-generation’ koolstofvezel te gebruiken moet de auto 500 kg lichter worden dan een F355, die ongeveer 1.500 kg weegt.

Onder de motorkap van de auto schijnt het bedrijf een smakelijke V8 te gaan plaatsen. Hoewel de auto in zekere zin de reïncarnatie van de 348 moet worden, heeft Evoluto Automobilii besloten niet de V8 uit de klassieker te gebruiken. In plaats daarvan krijgt de auto de 100 pk sterkere 3,6-liter V8 uit de Ferrari 360. De normaal gesproken 400 pk sterke achtcilinder moet vervolgens opgewaardeerd worden tot 500 pk. Schakelen in de auto moet gebeuren middels een handgeschakelde zesbak. Smullen!

Wanneer het bedrijf meer informatie over zijn project dropt, zullen we dit uiteraard zo spoedig mogelijk delen. We hopen snel meer te horen.