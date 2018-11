Laatste LEGO 911 GT3 RS is een feit, wat gaat er nu komen?

Er komt een einde aan de toffe LEGO Technic serie van de GT3 RS. Dat betekent dat er ook ruimte is voor iets nieuws..

De 911 GT3 RS van LEGO betreft een 1:8 schaalmodel, welke 17 cm hoog, 57 cm lang en 25 cm breed is. LEGO en Porsche kondigden de auto in 2016 aan en het was het begin van een succesvolle serie. Naast deze 911 GT3 RS kwamen nog meer coole autocombinaties. Denk bijvoorbeeld aan de Bugatti Chiron. Binnen andere series zijn ook auto’s te vinden, zoals de Aston Martin DB5 onder LEGO Creator.

De LEGO Porsche bestaat uit 2.704 stenen. Met het eindigen van de productie heeft LEGO Technic mooi nieuws in het vooruitzicht. Nicola Mello, merkmanager van LEGO Technic, laat weten dat LEGO iets nieuws in petto heeft voor Porsche-fans in 2019. Een kleine hint krijgen we niet. Misschien de 911 GT2 RS op de foto? Of de nieuwe Porsche 992? Een GT2 RS zou natuurlijk perfect aansluiten op de collectie van LEGO-fanaten die de 911 GT3 RS hebben gebouwd.

Via LEGO blijft de 911 GT3 RS tot eind 2018 te koop. Vandaag de dag kun je het LEGO-pakket aanschaffen voor circa 279 euro.