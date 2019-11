Yes! Er komt nieuw onderzoek naar stijging BPM

Eindelijk gerechtigheid?

Het is vandaag wel een milieuvriendelijk politiek-ochtendje. Vanuit diverse hoeken moeten er maatregelen genomen worden omtrent het milieu door middel van onder andere extra belastingen en ingrepen van de overheid. Vervolgens moet dat keurig onder de noemer ‘valt wel mee’ weggemoffeld worden.

Korte samenvatting. In Nederland betalen wij extra belasting over een auto, ondanks dat we één Europa hebben (waar ze geen BPM kennen). Deze belasting mocht dan ook niet, maar wordt nu geheven over de CO2-uitstoot, iets dat wél mag. Als je maar genoeg heft, komt de overheid vanzelf weer op hun ‘oude inkomen’ terug.

Onlangs zijn we van de NEDC-cijfers afgestapt en maken we nu gebruik van veel realistischere WLTP cijfers. Dat betekent een hogere uitstoot. Destijds beloofde de toenmalige staatssecretaris van financiën (Erik Wiebes, VVD) dat deze stijging níet zou worden doorberekend aan de automobilist. Zijn opvolger, (Menno Snel, D66), liet dat vervolgens wél gebeuren, maar deed wat elke doorgewinterde politicus uiteindelijk doet: ontkennen en schermen met een flut-rapportje. Ondanks dat auto’s aantoonbaar duurder zijn geworden, stelt Menno Snel dat auto’s groter en zwaarder geworden zijn en dat ze daardoor duurder zijn geworden. Right…

Maar gelukkig zijn daar de gouwe oude CDA en VVD nog. Die hebben de wiskundig weinig onderlegde staatssecretaris op het matje geroepen. Beide partijen hebben aan Snel opgedragen dat er een nieuw onderzoek gestart moet worden, zo meldt BNR. Hopelijk niet door het TNO, waarbij je de uitslagen van te voren blijkbaar kunt aanvragen. Dat blijkt al helemaal uit het rapport van de KPMG, dat met minder warrige taal aankomt. Zij hebben gewoon de prijzen van alle populaire auto’s vergeleken en kwamen tot de conclusie dat auto’s wel degelijk duurder zijn geworden, tegen de afspraken in.

De afspraak was namelijk dat de transitie van NEDC naar WLTP budgetneutraal zou verlopen. De prijsstijgingen zijn in sommige gevallen van de zotte. Bijzonder zuinige autootjes als de Volkswagen Up en Citroen C1 werden meer dan 800 euro duurder. Op een Up moet je 2 mille aftikken vanwege de impact die het autootje heeft op het milieu. Het nieuwe onderzoek wordt verricht door de Algemene Rekenkamer. Naar verwachting worden de resultaten in de zomer van 2020 bekend gemaakt.

