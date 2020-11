Bovag: 'Overheid heeft 1,5 miljard te veel bpm binnengeharkt' - Autoblog.nl

De overheid ging uit van ‘autonome vergroening’, maar de praktijk lijkt anders te zijn.

Leven in Nederland heeft veel voordelen, maar het is niet op alle punten een paradijs in ons land. Autobelastingen zijn bijvoorbeeld een van de mindere punten, om het even mild uit te drukken. Een van de redenen voor de alsmaar hoger wordende bpm is een “verkeerde aanname”. Dat is in ieder geval wat de BOVAG en de RAI Vereniging nu zeggen in een gezamenlijk persbericht.

Autonome vergroening

Wat is dan precies de verkeerde aanname van de overheid? Dat heeft te maken met de zogenaamde autonome vergroening. Dit is de verwachte gemiddelde afname van CO 2 -uitstoot van auto’s als gevolg van de Europese regelgeving. EV’s en PHEV’s worden daarin niet meegenomen. Deze verwachte afname wordt meegenomen bij het bepalen van de bpm. De overheid wil natuurlijk geen inkomsten mislopen als auto’s massaal minder uit gaan stoten.

EV’s en PHEV’s

Het probleem is volgens de Bovag en de RAI Vereniging dat deze ‘autonome vergroening’ in de praktijk niet of nauwelijks plaatsvindt. Fabrikanten zijn wel aan het vergroenen, maar dat doen ze door te focussen op EV’s en PHEV’s. De gemiddelde uitstoot van normale benzine- en dieselauto’s is nauwelijks gedaald. Bovag geeft geen verdere toelichting daarop, maar dit heeft waarschijnlijk voor een groot deel te maken met het feit dat SUV’s niet aan te slepen zijn. Ook het feit diesels minder populair zijn helpt niet mee, want diesels zijn tegenwoordig vaak schoner.

Schatkist

De overheid rekende de autonome vergroening door in de bpm, om zo de totale inkomsten op peil te houden. Als die vergroening er is praktijk echter niet is, is de bpm dus onterecht verhoogt. Bovag heeft ook uitgerekend hoeveel extra inkomsten dit de schatkist heeft opgeleverd. Volgens hun berekening gaat het om een bedrag van €1,5 miljard sinds 2017.

2021

Voor 2021 is er wederom een percentage vastgesteld voor de autonome vergroening. Op basis van een onderzoek van TNO wordt uitgegaan van 4,2%, hoewel TNO zelf ook aangeeft dat dit heel onzeker is. Bovag en de RAI Vereniging zijn het daar echter niet mee eens. Zij vinden 0% een reëlere inschatting. De minister zal daar waarschijnlijk niet in mee gaan, maar de bpm gaat op termijn wel op de schop. Minister Vijlbrief heeft namelijk laten weten dat het bpm-stelsel volgend jaar onder loep genomen wordt.

Foto: AMG-rijder die in ieder geval niet te veel bpm heeft betaald, gespot door @toyotafortuner