Mazda laat nieuwe zes-in-lijn 'per ongeluk' zien - Autoblog.nl

De Mazda zes-in-lijn motor belooft een pareltje te gaan worden.

Het is een publiek geheim dat ‘ie eraan komt: de zescilinder lijnmotor van Mazda. Daarmee lijkt Mazda definitief door te breken als automobielfabrikant voor de liefhebber.

Mazda zes-in-lijn

Maar wacht eens even: een zes-in-lijn motor van Mazda? Waarom zouden ze dat in hemelsnaam gaan doen? Voor de duidelijkheid: Mazda heeft nooit echt grote motoren gebouwd. Het zijn voornamelijk viercilinders (lijn), zescilinders (V) en hun beroemde wankelmotoren.

Omdat het zo onwaarschijnlijk is, was het vrij logisch dat men vrij sceptisch was. Maar Mazda heeft nu zelf het eerste beeld van de motor onthuld. Dat deden ze ‘stiekem’. Je kon namelijk de zescilinder blokken zien op een afbeelding die Mazda gebruikte voor hun financiële rapporten voor het derde kwartaal van dit jaar.

Mazda zes-in-lijn diesel, benzine én ‘X’

Mazda zet groots in op de zes-in-lijn. Ze komen er namelijk als benzine (SkyActiv), diesel (SkyActiv-D) en SkyActiv-X. Ook is elektrificeren geen probleem. Zowel een 48V-generator als complete PHEV aandrijflijn gaan er komen. In eerste instantie zullen de auto’s met deze motor voorzien wordenvan vierwielaandrijving.











Achterwielaandrijving

Maar het wordt nog mooier. Volgens Carscoops gaan de zescilinder lijn-motoren in lengte gepositioneerd worden. Dat duidt erop dat de motoren óf extreem ver voor de vooras gepositioneerd gaan worden (de nachtmerrie van @jaapiyo) of dat er gebruik gemaakt gaat worden van achterwielaandrijving (de droom van @jaapiyo).

Versies met enkel achterwielaandrijving zijn technisch gezien goed mogelijk. Net als met de Porsche Panamera moet je dan waarschijnlijk de basisuitvoering hebben: de enige met achterwielaandrijving.

Goede proporties met fraaie lijnvoering

Qua vermogen is er nog geen bevestiging, maar er worden vermogens tot zo’n 350 pk gesuggereerd met de nieuwe Mazda zes-in-lijn motor. Het blok gaat hoogstwaarschijnlijk zijn debuut maken in de nieuwe Mazda 6, die voor 2022 gepland staat. De Mazda Vision Coupe zou weleens een goede voorbode kunnen zijn van die auto. Je zit namelijk al de proporties van een achterwielaangedreven auto.















Denk aan de voorwielen die erg voor naar voren staan of de C-stijl boven het achterwiel. Hetzelfde wat BMW al jaren kan doen, alleen lijkt Mazda te kiezen voor fraaie lijnvoering.

Nu lijkt een Mazda met zo’n dikke motor een beetje een vreemde keuze. De motor gaat vooral heel erg belangrijk worden voor de grotere crossovers die men verkoopt buiten Europa. Oh, en nu BMW heeft gekozen voor ‘alternatieve’ styling, is het goed om te weten dat er fraaie Mazda’s aankomen met zes-in-lijn motoren én achterwielaandrijving.