BOVAG: Tesla slijt in december ruim tienduizend Model 3’s

Al waarschuwt BOVAG de Amerikaanse autobouwer ook voor de concurrentie.

Dat Tesla bizar veel auto’s weet te slijten in Nederland is geen nieuws meer, maar nu doet het Amerikaanse autobedrijf daar nóg een schepje bovenop. Volgens BOVAG-woordvoerder Tom Huyskens worden er deze maand namelijk elf- tot twaalfduizend Tesla’s op kenteken gezet. Tot gisteren toe waren het er al zevenduizend, maar vandaag kwam een nieuw schip met 3700 Tesla’s aan. En het zijn praktisch allemaal Model 3’s. Daarmee heeft Tesla dit jaar dertigduizend elektrische auto’s op kenteken gezet en wordt het naar alle waarschijnlijkheid na Volkswagen en Opel het meest geregistreerde merk in 2019.

Hoewel dit fantastisch nieuws lijkt voor Tesla, moet het bedrijf volgens Huyskens ook waken voor de concurrentie. Van de Model S en X zijn er dit jaar namelijk maar ‘een paar honderd’ op kenteken gezet, terwijl er naar verwachting tussen de 2.000 en 2.500 Audi e-tron’s in 2019 een Nederlands kenteken hebben gekregen. “Als er serieuze concurrentie komt van een traditionele autofabrikant met leveringszekerheid, voldoende actieradius, goede bouwkwaliteit en een servicenetwerk, dan zie je dat de mensen weer daarvoor gaan kiezen”, zei Huyskens in de BNR Nationale Autoshow.

De reden van de hoge verkoopcijfers is uiteraard de bijtelling. Voor wie onder een steen heeft gelegen: volgend jaar gaat de bijtelling voor EV’s van 4% naar 8%, vanaf 45k betaal je 22%. Daarom dat er in de laatste maand van het jaar snel nog ruim twaalfduizend EV’s op kenteken worden gezet, terwijl er in de rest van het jaar ‘slechts’ 39.000 op kenteken zijn gezet. Toch denkt Huyskens niet dat de verkoop volgend jaar gaat instorten.

De eerste reden hiervoor is het aanbod: dat gaat namelijk groter worden. Hij wijst bijvoorbeeld naar de MG ZS EV, die een actieradius heeft van 263 kilometer en een instapprijs van 29.990 euro. Daardoor valt de auto in ‘een aantrekkelijk segment’. En toen PHEV’s tot vier jaar geleden een bijtelling hadden van zeven procent, waren de GTE’s en Outlanders niet om aan te slepen, aldus de BOVAG-woordvoerder. Daarnaast gaat de bijtelling voor EV’s in 2021 weer omhoog naar 12 procent, dus zou 2020 toch nog een goed jaar kunnen zijn voor elektrische auto’s…

Over die plug-in’s gesproken: Huyskens vermoedt dat EV’s de PHEV’s eind dit jaar gaan inhalen. Op 1 december stonden er nog 96.000 plug-ins geregistreerd, ‘dat aantal brokkelt langzaam af’. Tegelijkertijd stonden er toen nog 84.500 EV’s op kenteken. Aangezien er deze maand zo’n elfduizend Tesla’s worden verkocht, een plukje e-trons, Kona’s, Ampera’s, Leaf’s… Daardoor zouden we best over die magische grens van honderdduizend stuks kunnen gaan, denkt de woordvoerder.

Fotocredit: ‘Roadtrip’ Tesla Model 3 van 993C, via Autojunk.nl.