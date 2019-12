Ook Tesla-rivaal wil met leuke gimmicks komen

Helaas nog geen scheetkussens, maar je moet ergens beginnen.

Je kan vinden van Tesla wat je wil, maar het is knap hoe Elon Musk steeds maar weer de tongen losmaakt met zijn ideeën over ‘de auto van de toekomst’. Jong en oud, arm en rijk, autofanaat en geen autofanaat heeft het over het merk. Tesla’s verkopen zichzelf en hebben dus geen grote reclamestunts nodig. Een beetje zoals Apple doet en deed.

Vergeet niet dat Tesla slechts 13 jaar geleden met hun Roadster kwam. Binnen die tijd zo veel besproken worden: dat is knap. En het schoppen tegen het establishment, de wil om goede vooruitstrevende auto’s te maken of de bizarre ideeën van Musk horen erbij, maar er is nog een factor waarmee Tesla’s scoren bij het publiek. De gimmicks. Want welke auto heeft arcade-games die je kunt besturen met je stuur en pedalen? Met welke auto kun je vrij feilloos de controle deels uit handen geven? Welke auto bewaakt je als je er even niet bent, of voorziet je hond van frisse lucht als je even naar de supermarkt moet? Ondergetekende kent integere zakenmannen die apetrots zijn op het feit dat hun auto ineens een ingebouwde scheetkussen-modus heeft. Dergelijke gadgets zijn absoluut niet nodig, maar wel leuk. En het zet je als merk in een klasse apart.

We moeten het nu echter hebben over een merk wat Tesla een concurrent wil bieden. Dat is Fisker. We horen je al driftig naar beneden scrollen om te zeggen dat zelfs Audi, BMW en Mercedes geen gelijke kunnen bieden aan Tesla en dat het relatief kleine Fisker nu al kansloos is, maar dan schrijf je Fisker te snel af. Niet alleen zou de Ocean een rijbereik krijgen van meer dan 600 km, ook zou Fisker bezig zijn met de nieuwe en hete solid state batteries. Aangezien ondergetekende geen technische studie achter de kiezen heeft, moeten we het bij deze houden op batterijen die niet uit lithium-ion bestaan. De voordelen: een hoge actieradius en laden binnen één, dan wel enkele minu(u)t(en).

Dat alles is voor latere zorg, voor nu deelt Fisker weer een plaatje van de Ocean op Facebook, waaruit we wat info kunnen opmaken. De eerste bevestigde gimmick van de Ocean is California Mode. Met één druk op de knop kun je alle ramen van de Ocean laten zakken. Maar niet alleen de vier ramen die je verwacht: ook de derde zijruitjes aan weerszijden, het panoramadak en de achterruit. Het negende ruitje snappen we even niet, maar er staan wel twee pijlen bij het panoramadak.

California Mode: push of 1 button = 9 windows down. Fisker patented. Ocean breeze approved. Follow the ⬇️↖️⬆️↘️ 🌊… Geplaatst door Fisker op Donderdag 19 december 2019

Een grappige modus voor, je raadt het, Californië. Eén van de belangrijkste staten in thuisland VS, waar het vaak warm is en het leuk is als je je auto een beetje kan laten doortochten. En dan past er een surfboard in. Lifestyle, want SUV. Het klinkt als mosterd na de maaltijd wanneer Tesla met zaken als Fart Mode op de proppen komt, maar het bewijst in ieder geval dat ook Fisker buiten de lijntjes wil kleuren van de gevestigde orde. We hopen dan ook dat dit een voorbode voor meer is.

Meer details over de Fisker Ocean en of het wat wordt, dat krijgen we rond januari 2020 te horen.