BPM-tarieven: RAI Vereniging en BOVAG zijn boos

De organisaties reageren nu al op de nieuwe BPM-verandering.

Zeer vers van de pers: vanmiddag meldde de overheid dat de BPM-tarieven op nieuwe auto’s wéér veranderd gaan worden tegen 1 juli 2020. Wederom kan dit en heeft de autobranche volgens het kabinet zelf dit gewoon op tijd aangegeven. Echter, dit lijkt het probleem helemaal niet te zijn. RAI Vereniging en BOVAG laten weten dat deze verandering weer de verkeerde kant op gaat. Blij zijn ze evenmin.

Aangezien de verandering zich baseert op de omschakeling naar de WLTP-cyclus, betekent dit volgens RAI en BOVAG dat in de meeste gevallen de BPM fors omhoog gaat, “waardoor met name de particuliere autokoper afhaakt.” Zij roepen daarom op om tussentijds de BPM-tabellen te corrigeren, zodat de WLTP-overgang “budgetneutraal gebeurt, zoals toenmalig staatssecretaris Wiebes ook beloofd heeft aan Tweede Kamer.”

Het onderzoek namens de overheid werd geleid door TNO, die zeggen dat de BPM ‘weinig tot niet verandert’ door het hanteren van de WLTP-methode. RAI en BOVAG nemen, uit onderzoek van JATO en autofabrikanten zelf, waar dat dit niet lijkt te kloppen.

Beiden tonen aan dat tussen de gemeten uitstootwaardes van twee identieke auto’s onder de oude en nieuwe test grote verschillen zitten. Over een nieuwe benzineauto wordt nu gemiddeld 800 euro meer BPM betaald en voor een dieselauto maar liefst 2.000 euro meer. Daarmee komt de gemiddelde BPM op een nieuwe benzineauto in 2019 inmiddels uit op 5.480 euro, ten opzichte van 4.642 euro in 2018. Voor een diesel ligt dit gemiddelde bedrag in 2019 zelfs op 11.433 euro in vergelijking met 8.870 euro in 2018.

Tom Huyskens van BOVAG bevestigt het ongeloof in gesprek met Autoblog. “Concreet gaan wij KPMG vragen om op basis van de JATO en overige cijfers te onderzoeken of de bevindingen van de TNO-onderzoek correct zijn.”

Ook de staatssecretaris wordt genoemd en voornamelijk het semantische spel wat er nu lijkt te worden gespeeld door de Staatssecretaris: “Natuurlijk, Staatssecretaris Snel zeg dat het geheel budgetneutraal wordt uitgevoerd en daar reageren sommige mensen nu in eerste reactie positief op. Maar laten we niet uit het oog verliezen dat de Staatssecretaris daarbij doelt op 2019. Het jaar waarin hij honderden miljoenen extra heeft binnengehaald aan BPM.” En ten slotte, voordat we beticht worden van clickbait, desgevraagd: “En inderdaad, de BOVAG is boos.”

De stemmingen zijn dus weer wisselend als het gaat om BPM en autobelasting. Het onderzoek van KPMG zal duidelijkheid moeten creëren.