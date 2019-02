BPM is afgelopen jaren gigantisch gestegen

We hadden het al door, maar RAI Vereniging drukt onze neus op de feiten.

Het mag eigenlijk geen verrassing zijn, na de berichten dat de overheid aanzienlijk meer BPM-inkomsten binnen heeft geharkt, maar toch heeft RAI Vereniging nog even een berekening gemaakt om het vermoeden te bevestigen. En wat blijkt? Precies, tussen 2012 en 2018 is dde gemiddelde aanschafbelasting (BPM) op nieuwe auto’s enorm gestegen. Waar BPM bij benzineauto’s met 56,4 procent toenam, werd de belasting bij dieselauto’s zelfs 82,7 procent hoger.

In concrete, absolute termen ziet de stijging van de BPM er zo mogelijk nog dramatischer uit: de gemiddelde belasting op benzineauto’s steeg van 2.967 naar 4.643 euro, bij de diesel steeg de gemiddelde belasting van 4.857 naar 8.876 euro. Het grote probleem hierbij voor de RAI Vereniging is niet alleen het feit dat de kosten tegenwoordig dermate hoog zijn, maar ook dat hierdoor het Nederlands wagenpark alsmaar verouderd en daarmee steeds minder schoon wordt. Immers, er zijn tegenwoordig bijzonder schone benzine- en dieselmotoren, maar als deze voor de meeste mensen onbetaalbaar zijn, dan heeft het bestaan weinig nut.

RAI Vereniging onderbouwt zijn constatering door aan te tonen dat de gemiddelde leeftijd van het Nederlands wagenpark sinds het begin van het millennium is gestegen van 7,3 jaar naar 10,5 jaar. Voorzitter Steven van Eijck legt uit:

“We hebben onze mond vol over vermindering van de uitstoot van CO2 en schadelijke stoffen door personenauto’s, maar ondertussen houden we de hiervoor noodzakelijke technologische vooruitgang tegen door de belasting op nieuwe auto’s almaar te verhogen.”

Naast het feit dat nieuwe auto’s tegenwoordig flink duurder zijn dan enkele jaren geleden, ziet RAI Vereniging ook dat de nog altijd stijgende belastingkosten haaks staan op eerdere beloften van het kabinet. In plaats van de BPM deels af te bouwen, is hij alleen maar gestegen. “De BPM ondermijnt ons [RAI] streven naar duurzame, veilige en betaalbare mobiliteit en is op termijn onhoudbaar,” zo stelt van Eijck. De voorzitter legt zijn positie nog beter uit met de volgende quote: