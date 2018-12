Het Klimaatakkoord over subsidies, bijtelling en BPM

Uiteraard gaat er weer wat op de schop.

Hieronder de beschrijving van de stimuleringsmaatregelen uit het nieuwe Klimaatakkoord:

BPM

Emissieloze auto’s blijven vrijgesteld van het betalen van de BPM tot en met 2024. Vanaf 2025 betalen zij een vaste voet van 350 euro per auto, maar deze maatregel wordt meegeteld in het dekkingspakket hieronder.

MRB

Emissieloze auto’s blijven tot 2025 vrijgesteld van het betalen van (het rijksdeel van) de MRB. Vanaf 2025 betalen emissieloze auto’s een oplopend percentage van (het rijksdeel van) de MRB beginnend bij 25% (2025) tot 45% (2030). Plugin hybrides betalen MRB met een correctiefactor vanwege het zwaardere gewicht ten opzichte van brandstofauto’s.

Aanschafsubsidie

De verandering qua subsidies was al bekend. Voor particuliere emissieloze auto’s komt een aflopende kostenefficiënte aanschafsubsidie die begint met € 6.000 per auto (2021) en daalt naar € 2.200 (2030). Deze aanschafsubsidie is beschikbaar voor nieuw verkochte auto’s tot een maximum van € 60.000 waarbij de subsidie vanaf een aanschafbedrag van € 40.000 euro tot € 60.000 lineair afloopt. De regeling wordt opgezet als een doelsubsidie met een gemaximeerd subsidiebedrag en een subsidieplafond op basis van nieuwverkooppercentages. Met deze subsidie wordt gemiddeld ongeveer de helft van het verschil in aanschafprijs ten opzichte van brandstofauto’s gedekt, waardoor de elektrische auto zich eerder terugverdient. Er wordt nog onderzocht of deze aanschafsubsidieregeling ook beschikbaar gemaakt kan worden voor bepaalde vormen van privélease en deelauto-concepten. Deze aanschafsubsidie wordt voorwaardelijk vorm gegeven om de auto zolang mogelijk in het Nederlandse wagenpark beschikbaar te houden (wens is 8 jaar). Indien hieraan niet wordt voldaan dient de subsidie te worden terugbetaald.

Bijtelling

De bijtelling voor EV’s wordt wat aangepast. Nu wordt voor zakelijke emissieloze auto’s over een maximum van € 50.000 van de catalogusprijs (voor batterij-elektrisch) een verlaagde bijtelling gehanteerd. Die verlaagde bijtelling begint straks bij 8% (2021) en stijgt van 10% in 2023 en 2024 door naar 20% in 2030. Dit zal men jaarlijks blijven monitoren en zonodig aanpassen om overstimulering te voorkomen, waarbij het ingroeipad leidend is. Voor innovatieve emissieloze auto’s die zich nog niet in de markt bewezen hebben, zoals de waterstof- en de zonnecelauto geldt dat de invoering van het maximumbedrag van € 50.000 in de bijtelling wordt uitgesteld tot na 2024. Over de precieze invoering hiervan vindt nog nader overleg plaats, maar dat kan wel eens interessant worden voor merken als Hyundai en het Nederlandse Lightyear.

Image-credit: Model X aan het opladen, via autojunk.nl.