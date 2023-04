Brabus G 900 Deep Blue is eens niet zwart!

Nee joh, de Brabus G 900 Deep Blue is gewoon keurig donkerblauw.

Het moet toch wel lekker zijn dat er één model is waar drie fabrikanten c.q. bedrijven enorm veel geld aan kunnen verdienen. Dat is namelijk het geval met de Brabus G-Klasse. In eerste instantie verdient Mercedes er enorm aan, want de meeste ontwikkelingskosten zijn er al uit. Ten tweede is daar natuurlijk AMG. De meeste G-Klasses zijn namelijk uitgedost als AMG. Op zich ook niet gek: een gewone G500 of G350d is al heel erg duur, dus waarom niet meteen all-the-way gaan. Tenslotte verdient Brabus er ook nog flink aan.

Dat bedrijf uit Bottrop is al jaren een vaste waarde als het aankomt op het veredelen van G-Klasses. Naast gewone tuningsonderdelen en pakketjes voor de G63 AMG, kun je er ook voor kiezen om een compleet nieuwe Brabus te laten bouwen. De laatste telg in die serie is deze Brabus G 900 Deep Blue.

Verfrissend

Het meest verfrissend aan die auto is de kleur. Brabus heeft er een handje van om al zijn modellen in het zwart te lanceren. Dat was niet alleen de favoriete kleur van Bodo Buschman, de oprichter van het bedrijf. Maar er is nog een reden: in veel gevallen zijn het klantenauto’s of moeten ze alsnog aan klanten verkocht worden en die vinden zwart nooit een probleem, maar felrood of mintgroen is dan net eventjes te uitdagend.

Gelukkig is dit donkerblauwe een gulden middenweg. In eerste instantie vanwege de uitstraling. Ook al is het overduidelijk en dikker gemaakte auto, de Brabus G 900 Deep Blue is een stuk chiquer. Wat ook handig is, doordat de auto nu donkerblauw is, zie je beter de carbon accenten.

Het slaat natuurlijk als de spreekwoordelijke tang op het spreekwoordelijke varken om lichtgewicht materialen toe te passen op een offroader met ladderchassis, maar dit is wat men wil. En het is Brabus, dus alles is topkwaliteit.

Motor Brabus G 900 Deep Blue

Het hoogtepunt is uiteraard en gelukkig nog altijd de motor! De Brabus G 900 Deep Blue heeft namelijk een zwaar onder handen genomen V8 onder de koolstofvezel motorkap. In plaats van 4 liter is het nu een heuse 4.5 liter motor. Uiteraard is zo’n beetje alles wel vervangen aan het blok. In totaal is de motor goed voor 900 pk (vandaar de naam) en 1.000 Nm. Dat laatste is software-matig ingesteld. Om de automaat, tussenbak en aandrijfassen en kans te geven, is 1.000 Nm het maximum.

Op zich heb je ook niet meer nodig. Van stilstand naar 100 km/u sprinten kost slechts 3,7 seconden. Dat is bizar snel. Niet zozeer voor een automobiel, maar wel iets van het formaat van een Vietnamese Loempia-kraam. De topsnelheid is begrensd op 280 km/u. Uiteraard is het onderstel hier helemaal op aangepast. Wat het doet met de terreinvaardigheid van de G-Klasse, weten we niet. We hebben zo’n vermoeden dat de 24 inch wielen met platte banden voor iets minder grip zorgen op onverhard.

Totaalpakketje

Interesse in mer blauwe producten dan alleen de Brabus G 900 Deep Blue? Je kan de blauwe collctie uitbreiden met een speedboot, genaamd ‘Brabus Shadow 900 Sun-Top Deep Blue Signature Edition’. Die is ook blauw en heeft ook 900 pk, zij het uit twee 4.6 liter Mercury Marine-achtcilinders.

De topsnlheid van de boot is 111 km/u. De collectie wordt gecompleteerd door en donkerblauw Panerai-horloge, gemaakt van titanium. Alles bij elkaar kost je 1.180.000 euro. Wil je alleen de Brabus G 900 Deep Blue, dan ben je slechts 550.000 euro kwijt. Best een duur horloge, dus.

