S3, M235 en CLA35 concurrent is lichter en sneller

En dus ook heel erg veel cooler. Check die achterbips van de Acura Integra Typ S dan!

Wij Europeanen houden van compact, premium, sportief en een beetje luxe. Een Audi S3, BMW M235i of Mercedes-AMG CLA35 is tegenwoordig die nieuwe sportsedan waarmee je bewijst aan je vriendjes en vriendinnetjes dat je een goede baan hebt (en weinig kinderen).

Die drie auto’s krijgen er een enorme concurrent bij in de vorm van… de Acura Integra Type-S. Het was al een tijdje bekend dat deze auto eraan zat te komen, maar nu is deze dan helemaal officieel. De Type-S is de sportieve vierdeurs sedan in het C-segment. De gewone Integra (legendarische naam, natuurlijk) is al een puike sedan.

Dat is een concurrent voor de Audi A3 sedan, BMW 2 Serie Gran Coupe of Mercedes-Benz CLA. Die uitvoering heeft een vrij keurige 1.5 liter viercilinder turbo die 200 pk mobiliseert. In principe prima, in de VS kun je toch nergens harder dan 100 rijden.

Motor

Maar dikke uitvoeringen zijn juist daar heel erg populair. Dus hebben ze deze topversie ontwikkeld. De techniek van de Integra Type S komt bij de Honda Civic Type R (FL5) vandaan. Dit houdt in dat je onder de motorkap dezelfde K20C1-motor vindt, een 2.0 liter viercilinder VTEC met enorme turbo.

Het maximum vermogen bedraagt 320 pk bij 6.500 toeren en maximale koppel is 420 Nm dat van 2.600 toeren tot 4.000 toeren paraat staat.

Nu is dat behoorlijk in lijn met de genoemde Duitse drie premium sportsedans. Een groot verschil is dat de Acura Integra Type S een stuk puristischer is. Geen vierwielaandrijving met een Haldex-koppeling en automaat met dubbele koppeling.

Welnee, een handgschakelde zesbak en voorwielaanadrijving, maar dan wel met een mechanisch sperdifferentieel op de vooras. Dit betekent dat de Acura Integra Type S ook aanzienlijk lichter is dan de S3, M235i en CLA35, het scheelt al gauw 100 tot 150 kilogram.

Prestaties Acura Integra Type S

Wat het doet met de prestaties, zegt Acura dan weer niet. Maar reken op en 0-100 km/u tijd van minder dan zes seconden en een topsnelheid van minimaal 250 km/u. Inderdaad, op het niveau van de Civic Type R. Wel schatten we in dat de Civic ietsje ‘wilder’ is en de Acura-versie juist ietsje verfijnder.

De boel kun je op tijd weer tot stilstand krijgen middels de Brembo-remmen met vier zuigers. De brakeducts in de voorbumper zorgen ook daadwerkelijk dat er koele lucht bij de remmerij terecht komt. Standaard staat de Acura Integra Type S op hele dikke sloffen: de wielen zijn 19 x 9,5 groot en voorzien van 265/30 19 banden eromheen, de Michelin Pilot Sport 4S.

Prijzen zijn nog niet bekend, maar wel dat de Integra Type S als ‘2024’-model in juni van 2023 in de Acura-showrooms staat te schitteren.

