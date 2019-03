Brabus neemt oude G voor één laatste keer mee naar Genève

De oude zeecontainer mag voor de laatste keer in de spotlights staan.

Mercedes kwam in 2016 ineens op de proppen met de G500 4×4. Een versie van de G-Klasse die een dikke vinger geeft aan alle rappers, omdat je met deze écht het terrein in kan. De auto is enorm opgehoogd en door portaalassen kan de auto echt ver komen in het zand. Brabus is ook dol op de auto, talloze versies kwamen aan bod waaronder de, volgens hen, laatste versie. Dat werd de G 700, met een niet toevallige 700 pk dus.

Maar Brabus kon het niet laten om voor de autoshow van Genève nog één laatste keer de auto in de schijnwerpers te zetten. Volgend jaar wordt het afgezaagd omdat de nieuwe G-Klasse dan al lang en breed op de markt is. De nieuwste Brabus is de G 850 4×4 Final Edition. Er komen er vijf van.

Die vijf auto’s hebben dus de 850-motor van Brabus voorin liggen. Die heeft een eveneens niet toevallige 850 pk. Flink heftig spul waarmee de mastodont van 0 naar 100 sprint in 4,7 seconden. Al dat heeft een prijskaartje: 482.000 euro. Om nog een beetje op te vallen heeft de auto een gigantische spoiler. Want downforce, dat is wat deze auto nodig heeft.