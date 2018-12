Brabus doet nog één laatste keer de oude G-Klasse

Mag best, van ons.

Met de introductie van de nieuwe G-Klasse lijkt er weinig veranderd te zijn aan het recept van de Geländewagen. Toch zijn bepaalde aspecten aan de auto op zo een manier aangepast, dat de nieuwe generatie van de G-Klasse zomaar buiten je smaak kan vallen. Als een laatste ode aan de W463 heeft Brabus vandaag een gelimiteerde Final Edition-reeks in het leven geroepen.

De Brabus 700 4×4² “one of ten” Final Edition, zoals de auto in zijn volledigheid genoemd mag worden, is vooral bedoeld AMG-fanaten die van inhoud kunnen genieten. In plaats van de vierliter twin-turbo V8 die in de huidige G63 van Mercedes-AMG en in de Brabus 700 Widestar ligt, heeft de tuner uit Bottrop gebruik moeten maken van de 5,5-liter V8 uit de oude generatie. Dit is een blok waarmee Brabus ruimschoots ervaring heeft. Om precies te zijn neemt deze 4×4² de exacte specificaties over van de BRABUS B63S 700. Zodoende heeft de achtcilinder 700 pk en 960 Nm. In tegenstelling tot de rappe E-Klasse is de G-Klasse aanzienlijk langzamer. De auto sprint in precies 5 seconden naar de 100 km/u en hij heeft een elektronisch gelimiteerde topsnelheid van 210 km/u.

Naast de verouderde techniek heeft de vorige generatie van de G-Klasse een uiterlijk waarin menig persoon zich meer zal kunnen vinden. Immers, de rondere hoeken van het nieuwe model zijn niet bij iedereen even goed in de smaak gevallen. De W463, daarentegen, heeft nog het meer agressieve ontwerp van de oude school. Past ook vele malen beter bij het avontuurlijk karakter dat Brabus de auto heeft gegeven. De 4×4² Final Edition richt zich namelijk nog meer op off-road rijden en heeft daarom gigantische terreinbanden en een enorme bodemplaat om rotsblokken mee te weren. Het op portaalassen rustende gevaarte hangt liefst 60 centimeter boven de grond.

De wagen kost 209.000 euro, maar bij dit bedrag is uiteraard de belasting niet inbegrepen.