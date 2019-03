Hier, de krachtigste bolide van Genève

Het is niet Bugatti, Ferrari of zelfs Rimac die met die eer strijkt. Nee, het is een designhuis.

Het blijft leuk: het bijkomende voordeel van elektrische auto’s is de enorme power die je relatief makkelijk kunt produceren. Dus als je even je best doet, kom je op krankzinnige waarden uit. Zoals Tesla eerst voordeed, maar ook Rimac volgde hun voorbeeld. Daar komt nog een strijder bij: Pininfarina.

Het Italiaanse designhuis laat hun eigen naam op deze Battista. Technisch is de auto één en al krankzinnige cijfers: 1.900 pk, 2.300 Nm en een acceleratie van minder dan 2 seconden naar de 100 km/u. Die cijfers lijken op die van de Rimac C_Two en dat klopt: de Kroaten helpen Pininfarina met de elektrische componenten. If you can’t beat them, join them.

De auto kan zo’n 450 km ver op één lading, even ver als een Kona Electric dus. Er zullen 150 exemplaren van de Battista komen en Pininfarina wil er zo’n 2 miljoen euro voor vangen. Duur spul, maar goed, de toekomst is kennelijk duur.