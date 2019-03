Kijken we hier naar de Tesla Truck?

Een verdacht pakketje op een truck, zou wel eens een Truck kunnen zijn.

Dat Tesla van meerdere markten thuis wil zijn, dat weten we. Betaalbare auto’s? Check. Sportsedans? Check. Praktische SUV’s? Check. Hypercar-prestaties in een sportwagen? Check. Een moddervette semi-truck? Check. Een revolutionaire versie van een pickup truck, waarvan er in de ‘States elke 30 seconden eentje wordt verkocht? Eh, dat niet. Maar dat komt wel.

De Tesla Truck, zoals de auto volgens de simpele Tesla-naamgeving waarschijnlijk gaat heten, staat voor de relatief nabije toekomst op de planning. Maar er is een kans dat de auto al gezien is. Bovenstaande afbeelding kwam tevoorschijn op Reddit, toen iemand in Ohio een vrachtwagen vol met Model 3’s spotte. Achterop de vrachtwagen stond een ingepakte pickup. Tesla + pickup = Tesla Truck, zou je denken.

Elon Musk had heftige plannen voor het apparaat, het is de vraag of de relatief conventionele styling daar bij past. De truck heeft volgens reaguurders vrij veel weg van ‘gewoon’ een Ford F-150. Maar goed, het kan dat de basis van die truck wordt gebruikt om de elektrische componenten in de testfase even te huisvesten. En het valt niet op, tenminste, voor de gewone man.

Voor de kenners is deze spot echter vrij opvallend. Wat het verhaal is achter de truck met Truck is onbekend. Misschien is het wel weer marketing van de Muskias, slimme zet in dat geval. Het kan natuurlijk ook gewoon dat de F-150 achterop staat zonder verdere reden dan transport. Het is niet ongewoon om dit soort folie over transportauto’s te gooien, niet perse om ze te camoufleren. Enfin, we zullen zien.