Brabus Range Rover 600 is een belangrijke primeur

Geen Startech, Brabus plakt voor het eerst zijn eigen naam op een Range Rover

Steeds vaker maakt Brabus stapjes naar andere merken. Dat doen ze onder andere met Porsche en in het verleden pakten ze ook Land Rover producten aan onder de noemer Startech. De badge van Brabus is nu voor het eerst op een Range Rover te vinden.

Range Rover van Brabus

Waarom ook niet? De auto leent zich er perfect voor: groot, patserig en zeker in het zwart een indrukwekkende verschijning. Dat dacht Brabus ook en daarom is er nu de Brabus 600- Range Rover P 530 met verlengde wielbasis. Je moet natuurlijk wel een beetje ruimte hebben en zo’n standaard Range Rover is gewoon te klein. Toch!

Zoals altijd schroeft de tuner er een carrosseriekit op die lekker opvalt. We zien een nieuwe voorkant met grotere inlaten, een aanzienlijke spoiler op het dak en een aangepaste achterbumper. Je kan als koper ook kiezen uit verschillende ‘carbon-fiber elements’, vermoedelijk gaat iedereen hiervoor om het nog net wat schreeuweriger te maken. De vier uitlaatpijpen hebben een carbon-titanium afwerking en moeten voor wat meer geluid zorgen. Je buren moeten het niet alleen zien, maar ook horen als je in de ochtend naar je werk gaat.

De auto heeft dikke velgen van het formaatje 24-inch. Het zijn de Brabus Monoblock ZV gesmede 20-spaaks jongens die er eigenlijk best mooi onder staan. Sportieve rijders kunnen kiezen om de ophanging aan te passen. Je kunt de auto verlagen met de SportXtra-module, tot wel 20 millimeter.

Verdere aanpassingen

De motor kan je voorzien van een upgrade om net wat meer paarden onder de kap te hebben. Standaard heeft de auto door de twin-turbo 4.4.-liter V8 530 pk, maar met het PowerXtra 600-pakketje kan je rekenen op 600 pk (800 Nm). Binnen 4,5 seconden knal je dan naar de honderd kilometer per uur. Dit is in de basis een blok van BMW, dus wellicht dat Brabus zich ook gaat wagen aan auto’s van dit merk? Of zou dat een stapje te ver zijn..

Binnenin is het een en ander aangepakt. Bij de versie die Brabus laat zien, zien we een lichtgroen leder interieur. Dat zie je niet vaak, maar het is best smaakvol te noemen. Het moet echter wel je smaak zijn. Het leer zit overal: de stoelen, het stuur, het dashboard maar ook in de bagageruimte. Verder kun je koolstofvezel instaplijsten en aluminium pedalen aanvinken.

De succesvolle drugdealer moet wel aardig wat producten verkopen voor deze jongen. De afgebeelde versie kost net geen vier ton. Ideaal voor de Amerikaanse markt zou je zeggen. Het is dan ook geen toeval dat Brabus de Range Rover presenteert tijdens de Monterey Car Week. Een belangrijke primeur voor het merk. Zo kan Brabus meteen peilen of rijke Amerikanen hier inderdaad interesse in hebben.