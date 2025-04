Hyundai bouwt RWD-platform met slimme turbomotor (voor toffe hot hatch?)

Veel zuiniger én krachtiger dan vergelijkbare aandrijflijnen.

De Ioniq 5N rijdt al bijna twee jaar rond en toch is er nog geen EV die qua rijplezier bij hem in de buurt komt. Moeten we daarvoor wachten op de elektrische M3 of de Renault 5 Turbo 3E? In de tussentijd houdt Hyundai zich ook nog bezig met hybride aandrijflijnen. Het autoconcern presenteerde kortgeleden een aantal nieuwe platformen waarvan we er eentje willen uitlichten.

De specifieke krachtbron is een hybride systeem dat gebruik maakt van een speciale 2,5-liter turbomotor. Normaal gesproken heeft een viertaktmotor vier verschillende slagen: inlaat-, compressie-, arbeids- en uitlaatslag. Motorblok-nerds opgelet, want nu wordt het interessant voor jullie.

De nieuwe verbrandingsmotor van Hyundai maakt gebruik van een ‘overexpansiecyclus’. Hierbij wordt het sluiten van de inlaatklep opzettelijk vertraagd tijdens de compressieslag om de compressieverhouding van het gemengde gas in de cilinder te verlagen. Door de vertraging wordt de expansieverhouding ook nog eens hoger tijdens de verbranding.

Wat levert het op?

Klinkt allemaal geweldig, maar wat heb je eraan? Volgens Hyundai verlaagt deze techniek het vermogensverbruik tijdens de mengselcompressie en komt er meer energie vrij na de verbranding. Het blok gaat nóg beter met zijn brandstof om dankzij een nieuw ontwerp van de zuigers en doordat de verbrandingssnelheid omhoog gaat door een groter injectiebereik. Of simpel gezegd: de motor is efficiënter.

Onderaan de streep gaat de verbrandingsmotor 45 procent zuiniger met zijn benzine om dan vergelijkbare blokken. En dat terwijl hij 19 procent meer vermogen en 9 procent meer koppel af geeft.

Specificaties van de 2,5-liter hybride turbomotor

Dit soort materie uitleggen aan je schoonmoeder is een zware klus. Laten we het daarom even simpel houden. Het eerste model dat de nieuwe aandrijflijn krijgt, is de Palisade. Dit is de grote jongen hieronder die Hyundai bouwt voor de Amerikaanse markt. In zo’n grote kolos weet de hybride krachtbron een verbruik van 1 liter op 14,1 kilometer te halen. Het vermogen is trouwens 334 pk en het koppel 460 Nm.

Ook voor een leuke hatchback?

De Hyundai Groep heeft grote plannen met de nieuwe 2.5 T-GDi. Volgend jaar brengt de fabrikant een versie uit voor een achterwielaangedreven auto. Wat voor RWD-auto het gaat worden, verklapt Hyundai nog niet. Wel vervolgt het persbericht met een aankondiging van meer Genesis met een hybride krachtbron, maar ook modellen van Hyundai en Kia gaan gebruik maken van de hybride techniek.

Het is dus nog even afwachten wat Hyundai, Kia en Genesis gaan bedenken voor de 2,5-liter hybride motor. Mij lijkt een hybride versie van Ioniq 5N behoorlijk interessant. Of zou het dan een andere N-hatchback zijn? Die zouden er ook weer met een verbrandingsmotor komen volgens één van de oprichters van de N-divisie. En wat te denken van een productieversie van dit knapste conceptauto van 2025?