Red Bull kiest wéér voor “afdankertje” bij laatste Toro Rosso-stoel

Het indrukwekkende talent Alexander Albon krijgt tóch een kans.

We krijgen nog meer Formule 1-nieuws op deze stroeve maandagvond, want naast de nieuwe geruchten over de Nederlandse Grand Prix heeft Toro Rosso zojuist zijn volledige rijdersduo voor 2019 aangekondigd. De Italiaanse renstal, zusterteam van Red Bull Racing, heeft vandaag namelijk bekendgemaakt dat de Thais-Britse Alexander Albon volgend jaar plaatsneemt naast Daniil Kvyat.

Zodoende heeft het opleidingsteam van Red Bull niet een, maar twee oud-talenten teruggehaald om zich te versterken. Echter, waar Daniil Kvyat tot driemaal toe uit de hoogste klasse van de autosport werd geknikkerd, heeft Alexander Albon nog nooit officieel in de Formule 1 gereden. De onder de Thaise vlag rijdende Albon is met zijn 22 jaar namelijk een aanstormend talent dat vooral na zijn scheiding met de energiedrankgigant in 2012 hoge ogen wist te gooien in de opstapklassen naar de Formule 1.

De in Londen geboren coureur heeft vooral de afgelopen drie jaar puike dingen laten zien in de zogenaamde feeder series. In 2016 eindigde hij in de GP3 als tweede in de eindstand, achter de inmiddels naar Ferrari gepromoveerde Charles Leclerc. De Monegask was datzelfde jaar tevens zijn teamgenoot. Het jaar daarop, in 2017, maakten ze samen de overstap naar de Formule 2. Terwijl Leclerc met het Prema Powerteam het kampioenschap domineerde, kwam Albon niet verder dan de tiende positie. Dit jaar probeerde hij het opnieuw en lukte het beter. Met vier overwinningen maakte hij technisch gezien tot aan het laatste weekend kans op het kampioenschap, maar problemen in de eerste race gaven hem geen kans om George Russell, die volgend jaar voor Williams uitkomt, zijn titel te ontnemen.

Albon had hiervoor overigens al getekend bij Nissan e.dams om komend seizoen te rijden in de Formule E, maar dat contract werd eerder vandaag ontbonden. Zodoende kwam deze aankondiging niet als een donderslag bij heldere hemel. Tevens betekent deze aankondiging dat de volledige Formule 1 line-up voor volgend jaar compleet is, want het enige overgebleven stoeltje bij Force India wordt hoogstwaarschijnlijk bezet door Lance Stroll, wiens vader het team eerder dit jaar overnam.

Alexander Albon is slechts de tweede Thai in de Formule 1, sinds de Thaise prins Birabongse tussen 1950 en 1954 deelnam aan een negentiental Grand Prixs.