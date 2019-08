Red Bull zet Gasly toch weer flink onder druk

Kroniek van een aangekondigde demotie.

Er lijkt een verwisseling van rollen te hebben plaatsgevonden bij Red Bull Racing. Normaal gesproken zou je verwachten dat teambaas Christian Horner zijn coureurs het vertrouwen geeft en Berater Helmut Marko dat vertrouwen vervolgens tot op het bot afbreekt. Maar nadat Der Helmut onlangs juist uitsprak dat Gasly sowieso tot het einde van het jaar krijgt om zich te bewijzen, is het nu Horner die wat twijfels de wereld inzendt. Na afloop van wederom een moeizame race van PG10, maakt Horner namelijk de balans op:

It’s been a frustrating weekend for Pierre. The start wasn’t great, the first lap wasn’t great, and we shouldn’t be racing Saubers [lees: Alfa Romeos] and McLarens, we need him to be racing Ferraris and Mercedes.

In eerste instantie voegt Horner er nog aan toe dat het team er alles aan zal doen om Pierre in staat te stellen dit doel te bereiken. Maar wanneer hij keihard gevraagd wordt of Pierre nog wat kan doen om zijn zitje te redden, zegt Christian:

I think he really needs to take some time out during the summer break, reflect on the first half of the season and take the lessons from that into the second half of the year. It’s vital for us if we are to stand any chance of catching Ferrari that we have him finishing further ahead. Our intention is to leave him the car until the end of the year. But we desperately need to see him realising more of the potential of the car.

Horner realiseert zich achteraf ook dat Gasly Verstappen misschien wel de overwinning kostte gisteren. Scherpe geest heeft die man toch:

The problem is [Gasly] is not in the mix at all, so it’s not like if Lewis pitted he was going to come out behind him or anything like that.

Daarnaast zijn de matige performances van GAS ook funest voor het contructeurskampioenschap. Daarin staat Red Bull nu derde achter Ferrari (244 punten versus 288), terwijl Verstappen voor de twee coureurs van team rood staat:

Obviously not having two cars running at the front does hurt us, particularly in the constructors’ championship where we scored the same amount of points as Ferrari today on a track where we should have taken more out of them.

Dus…Pierre zal goed terug moeten komen na de vakantie. En tevens zal hij moeten hopen dat die vakantie voor hem niet onverwacht lang gaat duren.