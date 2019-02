Honda stelt zichzelf een duidelijk doel: winst in Monaco

Kijk, dat zijn de betere uitspraken.

Na vier jaar achterin het F1-veld krabbelen zou je het Honda kunnen vergeven als ze zich aan de vooravond van het nieuwe F1-seizoen een beetje gedeisd zouden houden. Toen de Japanse motorenfabrikant haar rentree maakte in de F1 waren de verwachtingen immers torenhoog gespannen. Na de dominatie van Mercedes in 2014, het eerste jaar van het hybride-turbo tijdeperk, was alle hoop van de neutrale fan gevestigd op de legendarische combinatie McLaren-Honda om partij te kunnen bieden aan de Silberpfeile. Maar dat liep uit op een ongelooflijke deceptie.

Na een drie jaar durende valse start, begon vorig jaar een nieuw hoofdstuk voor de grootste motorenbouwer ter wereld, toen het in zee ging met Red Bull via Toro Rosso. Dit jaar wordt ook het ‘grote’ Red Bull Racing van motoren voorzien en is het dus officieel tijd voor poging twee om in alsnog de F1 te heroveren. Honcho Masashi Yamamoto is niet van plan deze intentie onder stoelen of banken te steken. Tegenover kwaliteitspublicatie Sportiva Shueisha laat hij weten dat hij in ieder geval wil winnen in Monaco dit jaar en liefst ook op andere banen waar Red Bull traditioneel goed voor de dag komt, zoals (in zijn ogen) Bahrein.

We willen sowieso winnen in Monaco. Indien de wintertests positief verlopen en het RBR-chassis naar behoren werkt, dan kunnen we met de toenemende performance én betrouwbaarheid mogelijk al vanaf Australië voor overwinningen vechten. Maar we willen er sowieso bij zitten bij Grands Prix waar RBR sterk is, zoals bijvoorbeeld in Monaco of Bahrein.

Masashi is er zich van bewust dat Red Bull doorgaans goede chassis bouwt en dat er wat dat betreft dus eigenlijk geen excuses zijn:

RBR bezit normaliter het beste chassis, maar dat levert geen seconde per ronde op. De prestaties van vorig jaar duiden op een voordeel van ongeveer een halve seconde. Toen het seizoen begon verloren wij met onze motor per ronde echter één seconde op Ferrari en Mercedes in raceconfiguratie. Dat gat dichten is onze doelstelling nu, zodat het chassisvoordeel vervolgens doorslaggevend is.

Woorden waar Max ongetwijfeld blij van zal worden dus. De eerste wintertest van afgelopen week zorgde ook al voor vrolijke gezichten binnen Red Bull Racing, hoewel het niet allemaal koek en ei is. Honda maakte weliswaar veel kilometers, maar een zorg is alsnog dat de Power Unit zorgt voor teveel slechte vibraties. Op een gegeven moment probeerde Red Bull een stel steunen rond de uitlaat, waarschijnlijk om te kijken of dit de trillingen tegen zou gaan. We vermoeden echter dat Max het een zorg zal zijn als de vullingen uit zijn tanden rammelen, als dat ding maar genoeg power heeft en heel blijft zodat hij kan strijden om de titel.