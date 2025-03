Tesla Model Y vraag in China lijkt tegen te vallen

Heeft Tesla een probleem met de vraag naar de vernieuwde Model Y in China? Volgens een kwaliteitspublicatie wellicht wel.

Elon Musk is officieel nog steeds de rijkste man ter wereld, maar de vraag is ‘hoe lang nog?’. Nadat het aandeel Tesla als een SpaceX raket omhoog schoot toen Trump opnieuw POTUS werd, zakt het nu als een plumpudding in elkaar. Van ruim 400 Dollar per stuk is een aandeel nu minder dan 300 Dollar per stuk waard. Overigens is dat nog steeds heel veel als je kijkt naar basale traditionele maatstaven als de Price/Earnings ratio en dergelijke, maar soit.

Growth stock zonder growth?

Zacht gezegd wordt Tesla nog steeds gewaardeerd als een growth stock. Maar een voor een bedrijf dat niet exponentieel groeit, zal op enig moment de wal het schip raken. Daarom zit iedereen nu te turen naar de afzetcijfers van Tesla. Helder is dat het merk in Europa gedecimeerd wordt. Er is geen wokester meer te vinden die nog gezien durft te worden in een Swasticar. China moet Tesla redden zo denken veel analisten. Maar Electrek heeft er een hard hoofd in dat dit gaat lukken.

Juniper

Het is niet de meest betrouwbare maatstaf, maar de Tesla Model Y heeft in China een leverdatum van twee tot vier weken. Eerder schermde Tesla met ‘100.000-en’ bestellingen voor de Juniper. Maar als de vraag werkelijk zo groot zou zijn, zou er volgens de EV-liefhebbers niet zo’n korte levertijd mogelijk zijn. De Long Range heeft een iets langere levertijd van zes tot tien weken. Nog steeds niet heel veel. Tevens speculeert men dat er op basis van verzekeringsgegevens, 7.000 Tesla’s minder zijn afgeleverd in China dit jaar ten opzichte van vorig jaar.

JP

Na deze maand zal Tesla weer kleur moeten bekennen. Gaat de aandelenkoers dan weer de lucht in, of naar nul zoals JP Morgan verwacht (niet letterlijk, geen financieel advies)? Laat het weten, in de comments!