Gaat Alfa Romeo sportauto’s maken met Sauber?

Dat zou nog eens een fijne verrassing zijn!

In de Formule 1 slaan autofabrikanten en teams al jaren de handen ineen. Een van de meest recente voorbeelden vinden we aan het adres bij Red Bull; de renstal van de energiedrankgigant werkt sinds enkele jaren nauw samen met Aston Martin. De samenwerking moet binnenkort zijn eerste vruchten afwerpen, in de vorm van de Valkyrie.

Gezien de lange geschiedenis van de Formule 1 zijn er uiteraard wel meer van zulke voorbeelden te noemen, maar ook vandaag de dag willen automerken nog graag in zee stappen met F1-teams. Alfa Romeo, bijvoorbeeld, kondigde aan het einde van 2017 aan samen te gaan werken met Sauber. Inmiddels heeft de Italiaanse autofabrikant het Formule 1-team bijna in zijn volledigheid overgenomen, maar daarmee is Sauber zelf nog niet naar de hemel geholpen. De fabriek in Zwitserland is nog in handen van Sauber en hier zitten een aantal knappe koppen, die mogelijk een interessante taak op het bord hebben gekregen.

Volgens het Britse PistonHeads zijn deze knappe koppen van plan om allerlei spannende dingen te gaan doen met Alfa Romeo. Nu de Italiaanse fabrikant een groot aandeel in het team heeft genomen, schijnen de twee partijen ook buiten de Formule 1 te willen samenwerken. In een gesprek met de website heeft Frederic Vasseur, teambaas van Alfa Romeo Racing, alvast enigszins laten doorschijnen dat er momenteel het een en ander in werking wordt gezet.

“We are already working on another project [outside of F1] together and you will see the result quite soon. It’s a huge opportunity for us [Sauber], but it will involve only the guys at the factory in Switzerland, as the trackside guys are focussed on the racing.”

Ondanks de woorden van Vasseur is het lastig te zeggen wat er precies uit een dergelijke samenwerking kan voortkomen. Immers, de Quadrifoglio-modellen van de Stelvio en Giulia zijn al voldoende prettig gestoord, dus in hoeverre Sauber de auto’s van Alfa Romeo nog extremer kan maken, dat zullen we op den duur ontdekken.